Буряк чудово поєднується не лише з буряком, а й з копченим мʼясом. Додаємо ще кілька акцентів – і отримуємо неймовірно ситний та смачний салат, який стане частим гостем на вашому столі, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Графиня"?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів копченої індички або курки;

– 4 варені яйця;

– 3 варені моркви;

– 2 варені буряки;

– 100 грамів твердого сиру;

– 300 грамів майонезу;

– 3 зубчики часнику;

– 60 грамів волоських горіхів;

– зелень для прикраси.

Легко та смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Мʼясо нарізаємо дрібними шматочками, додаємо 2 зубчики часнику, кілька ложок майонезу та добре перемішуємо. Встановлюємо на тарілку кулінарне кільці, викладаємо мʼясо та добре розрівнюємо. Натираємо яйця та легко перемащуємо майонезом. Наступні шари – морква та твердий сир. Буряк натираємо окремо та додаємо до нього зубчик часнику. Викладаємо його в кільце. Прикрашаємо салат горіхами та зеленню.

Як варити буряк на салат?

Щоб буряк зберіг свій інтенсивний колір і максимум корисних речовин, його слід варити неочищеним. Перед приготуванням овоч потрібно лише ретельно промити щіткою під проточною водою, залишаючи корінець та верхівку цілими, щоб сік не витікав у воду, підказує портал Przepisy.

Закладайте буряк у вже киплячу воду так, щоб вона повністю його покривала, і варіть на помірному вогні під кришкою від 45 до 90 хвилин залежно від розміру плоду. Під час варіння у воду можна додати чайну ложку цукру та дрібку лимонної кислоти або оцту, щоб "зафіксувати" колір.

Якщо ви хочете перевірити готовність, використовуйте тонку дерев’яну шпажку або зубочистку: вона має входити в м’якуш плавно, як у масло. Намагайтеся не проколювати овоч занадто часто, щоб він не втратив соковитість.

Готовий гарячий буряк рекомендується одразу перекласти в ємність із крижаною водою на 10 – 15 хвилин. Цей температурний шок не лише допоможе овочу "дійти" до ідеальної кондиції всередині, а й зробить полегшить процес чищення.

