Свекла прекрасно сочетается не только со свеклой, но и с копченым мясом. Добавляем еще несколько акцентов – и получаем невероятно сытный и вкусный салат, который станет частым гостем на вашем столе, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Графиня"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов копченой индейки или курицы;

– 4 вареных яйца;

– 3 вареные морковки;

– 2 вареные свеклы;

– 100 граммов твердого сыра;

– 300 граммов майонеза;

– 3 зубчика чеснока;

– 60 граммов грецких орехов;

– зелень для украшения.

Легко и вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

Мясо нарезаем мелкими кусочками, добавляем 2 зубчика чеснока, несколько ложек майонеза и хорошо перемешиваем. Устанавливаем на тарелку кулинарное кольцо, выкладываем мясо и хорошо разравниваем. Натираем яйца и легко перемазываем майонезом. Следующие слои – морковь и твердый сыр. Свеклу натираем отдельно и добавляем к ней зубчик чеснока. Выкладываем ее в кольцо. Украшаем салат орехами и зеленью.

Как варить свеклу на салат?

Чтобы свекла сохранила свой интенсивный цвет и максимум полезных веществ, ее следует варить неочищенной. Перед приготовлением овощ нужно лишь тщательно промыть щеткой под проточной водой, оставляя корешок и верхушку целыми, чтобы сок не вытекал в воду, подсказывает портал Przepisy.

Закладывайте свеклу в уже кипящую воду так, чтобы она полностью его покрывала, и варите на умеренном огне под крышкой от 45 до 90 минут в зависимости от размера плода. Во время варки в воду можно добавить чайную ложку сахара и щепотку лимонной кислоты или уксуса, чтобы "зафиксировать" цвет.

Если вы хотите проверить готовность, используйте тонкую деревянную шпажку или зубочистку: она должна входить в мякоть плавно, как в масло. Старайтесь не прокалывать овощ слишком часто, чтобы он не потерял сочность.

Готовую горячую свеклу рекомендуется сразу переложить в емкость с ледяной водой на 10 – 15 минут. Этот температурный шок не только поможет овощу "дойти" до идеальной кондиции внутри, но и облегчит процесс чистки.

