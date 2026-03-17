Свекла прекрасно сочетается не только со свеклой, но и с копченым мясом. Добавляем еще несколько акцентов – и получаем невероятно сытный и вкусный салат, который станет частым гостем на вашем столе, рассказывает портал "Господинька".
К теме Эта постная "Шуба" на вкус еще лучше, чем рождественская: рецепт, который стоит попробовать каждому
Как приготовить салат "Графиня"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов копченой индейки или курицы;
– 4 вареных яйца;
– 3 вареные морковки;
– 2 вареные свеклы;
– 100 граммов твердого сыра;
– 300 граммов майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– 60 граммов грецких орехов;
– зелень для украшения.
Легко и вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Мясо нарезаем мелкими кусочками, добавляем 2 зубчика чеснока, несколько ложек майонеза и хорошо перемешиваем.
- Устанавливаем на тарелку кулинарное кольцо, выкладываем мясо и хорошо разравниваем.
- Натираем яйца и легко перемазываем майонезом. Следующие слои – морковь и твердый сыр.
- Свеклу натираем отдельно и добавляем к ней зубчик чеснока. Выкладываем ее в кольцо.
- Украшаем салат орехами и зеленью.
Как варить свеклу на салат?
Чтобы свекла сохранила свой интенсивный цвет и максимум полезных веществ, ее следует варить неочищенной. Перед приготовлением овощ нужно лишь тщательно промыть щеткой под проточной водой, оставляя корешок и верхушку целыми, чтобы сок не вытекал в воду, подсказывает портал Przepisy.
Закладывайте свеклу в уже кипящую воду так, чтобы она полностью его покрывала, и варите на умеренном огне под крышкой от 45 до 90 минут в зависимости от размера плода. Во время варки в воду можно добавить чайную ложку сахара и щепотку лимонной кислоты или уксуса, чтобы "зафиксировать" цвет.
Если вы хотите проверить готовность, используйте тонкую деревянную шпажку или зубочистку: она должна входить в мякоть плавно, как в масло. Старайтесь не прокалывать овощ слишком часто, чтобы он не потерял сочность.
Готовую горячую свеклу рекомендуется сразу переложить в емкость с ледяной водой на 10 – 15 минут. Этот температурный шок не только поможет овощу "дойти" до идеальной кондиции внутри, но и облегчит процесс чистки.
Что вкусного приготовить?
Попробуйте луковники, которые покоряют с первого кусочка.
А еще пригодится точно станут аппетитные маринованные шампиньоны.