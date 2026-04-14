Тирамісу – це порція італійської насолоди, яку обожнюють усі. Якщо не хочеться довго бавитися з оригінальним рецептом – на допомогу прийде швидке рішення з TikTok yummy.lera.

Як швидко приготувати тирамісу?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 печива Савоярді;

– 175 грамів маскарпоне або крем-сиру;

– 50 мілілітрів вершків;

– 10 – 20 грамів цукрової пудри;

– 2 шоти еспресо;

– какао.

Тирамісу за лічені хвилини: дивіться відео

Приготування:

Збийте в глибокій мисці охолоджене маскарпоне або крем-сир разом із жирними вершками та цукровою пудрою до отримання густої, стійкої маси. Паралельно приготуйте два шоти міцного еспресо та залиште його трохи охолонути в окремій місткості. Печиво Савоярді розламайте на зручні шматочки, що підходять під розмір вашої чашки, та почергово занурюйте їх у каву на одну-дві секунди, щоб вони просочилися, але не розвалилися. Викладіть перший шар змоченого печива на дно чашки, покрийте його половиною підготовленого крему, після чого повторіть шари ще раз. Щедро посипте десерт какао.

Як вибрати вершковий сир?

Найперше звертайте увагу на склад та термін придатності. Якісний продукт повинен містити лише вершки (або молоко), закваску та дрібку солі. Допускається наявність натуральних стабілізаторів, як-от камедь ріжкового дерева, розповідає Tangosmaku.

Уникайте варіантів із рослинними жирами, консервантами чи підсилювачами смаку, оскільки такий склад свідчить про низьку якість і може зіпсувати текстуру вашого крему.

Обирайте сир із жирністю не менше 60 – 70%. Він має бути однорідним, гладким і густим, без крупинок чи зайвої сироватки на поверхні.

