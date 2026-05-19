Кофты как раз из таких рецептов – это очень ароматное блюдо из ближневосточной кухни. Они готовятся очень просто, но имеют невероятный вкус: пряный, сочный, немного восточный. А если подать их с чесночным соусом, зеленью обычный ужин на природе легко превращается в блюдо, за которым действительно возвращаются за добавкой. Для приготовления этого блюда следует точно знать, как правильно жарить говядину и какая внутренняя температура мяса наиболее желательна.

Как сделать кофты из мясного фарша?

Кофта – это пряное блюдо из молотого мяса, которое формируют на шпажках и жарят на гриле или сковороде-гриль. Оно похоже на кебаб – много специй, сочную текстуру и очень выразительный аромат, пишет Рrzyslij przepis.

Час : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов молотого мяса ягнятины, баранины или говядины;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 0,5 пучка измельченной петрушки;

– 0,5 чайной ложки кайенского перца;

– 1 чайная ложка кумина;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 0,5 чайной ложки корицы;

– 0,5 чайной ложки имбиря;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– деревянные шпажки для жарки;

– немного оливкового масла или масла, если будете готовить на сковороде-гриль.

Приготовление:

В глубокую миску нужно выложить молотое мясо. Лук и чеснок следует очень мелко нарезать или измельчить, после чего добавить к мясу. Туда же всыпьте измельченную петрушку, кайенский перец, кумин, кориандр, корицу, имбирь, сладкую паприку, соль и черный перец. Массу надо тщательно вымешать, чтобы специи равномерно разошлись, а фарш стал плотным и однородным. Если кофты будут готовиться на обычном гриле, деревянные шпажки стоит заранее замочить в воде примерно на 15 минут. Так они не будут подгорать во время жарки. Для сковороды-гриль этот шаг можно пропустить. Из подготовленного фарша сформируйте небольшие шарики, нанизайте их на шпажки, а затем руками придайте им удлиненную форму. Мясо должно хорошо держаться вокруг шпажки, поэтому его стоит слегка прижать ладонями. Если используются короткие шпажки или сковорода небольшого размера, лучше брать меньшие порции фарша. Кофты нужно жарить на гриле или на хорошо разогретой сковороде-гриль, смазанной несколькими каплями масла. Готовьте их со всех сторон, пока мясо не подрумянится и полностью не прожарится внутри. Подавать такие кофты можно с любимым соусом, в частности с дзадзики, айваром или мятным йогуртовым соусом.

Что стоит учесть перед жаркой говядины на гриле?

Время приготовления говядины на гриле зависит не только от рецепта, отмечает Simply recipes. Важны форма куска, толщина, жирность мяса, сила жара и даже то, как часто его переворачивают. Тонкие плоские заготовки готовятся быстрее, плотные колбаски или кебабы – дольше, а большим кускам нужно больше покоя и равномерного тепла.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует готовить говяжий фарш до внутренней температуры не менее 70 градусов. Перед жаркой мясо следует сформировать одинаковыми порциями. Если одни куски будут значительно больше других, они приготовятся неравномерно: часть уже пересохнет, а часть еще потребует времени. Особенно это важно для изделий из фарша – котлет, кебабов, кофт или мясных шариков на шпажках.

Не спешите двигать мясо сразу после того, как положили его на решетку. Сначала поверхность должна схватиться и образовать корочку. Тогда кусок легче отстанет от гриля, не порвется и сохранит форму. Если постоянно дергать говядину лопаткой или щипцами, она быстрее потеряет сок и может начать разваливаться. Еще одна типичная ошибка – прижимать мясо к решетке.

Кажется, что так оно быстрее подрумянится, но на самом деле из него выходит сок. Из-за этого готовое блюдо может стать сухим, даже если время жарки было правильным. Лучше дать говядине спокойно поджариться с одной стороны, а потом аккуратно перевернуть.

Как только я узнала о разных температурах, связанных с каждым уровнем готовности, а также о примерном времени для каждого из них, приготовление гамбургеров на гриле стало таким же бесстрессовым (и вкусным!), как я всегда надеялась,

– рекомендует фудблогерка Рейчел Кнехт.

Для блюд из фарша важно следить не только за корочкой, но и за структурой. Если кофта или кебаб плохо держат форму, мясо может быть слишком теплым, слишком влажным или недостаточно плотно сформированным. В таком случае заготовки лучше охладить перед жаркой и не переворачивать их слишком рано. После гриля говядине полезно дать коротко отдохнуть. Это касается и стейков, и котлет, и кофт, и небольших кусков на шпажках. За несколько минут соки внутри распределяются равномернее, а мясо становится вкуснее и нежнее. Именно эта пауза часто отличает хорошо приготовленное блюдо от сухого и поспешного.

Как приготовить чесночный соус к мясу?

Этот соус будет хорошо смотреться на столе и прекрасно дополнит блюдо, информирует Gazeta krakowska.

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 плавленых сырка;

– 2 – 3 столовые ложки сливок;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка греческого йогурта;

– половина чайной ложки горчицы;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Для чесночного соуса положите плавленые сырки в миску, добавьте сливки, греческий йогурт, майонез и горчицу. Чеснок очистите, пропустите через чеснокодавку и переложите к сырной основе. Хорошо перемешайте соус до однородности, а в конце приправьте солью и черным молотым перцем по вкусу.

