Кофти якраз із таких рецептів – це дуже ароматна страва з близькосхідної кухні. Вони готуються дуже просто, але мають неймовірний смак: пряний, соковитий, трохи східний. А якщо подати їх із часниковим соусом, зеленню звичайна вечеря на природі легко перетворюється на страву, за якою справді повертаються по добавку. Для приготування цієї страви слід точно знати, як правильно смажити яловичину і яка внутрішня температура м'яса найбільш бажана.

Як зроби кофти з м’ясного фаршу?

Кофта – це пряна страва з меленого м’яса, яку формують на шпажках і смажать на грилі або сковороді-гриль. Вона схожа на кебаб – багато спецій, соковиту текстуру й дуже виразний аромат, пише Рrzyslij przepis.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів меленого м’яса ягнятини, баранини або яловичини;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 0,5 пучка подрібненої петрушки;

– 0,5 чайної ложки каєнського перцю;

– 1 чайна ложка кумину;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 0,5 чайної ложки кориці;

– 0,5 чайної ложки імбиру;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– дерев’яні шпажки для смаження;

– трохи оливкової олії або олії, якщо готуватимете на сковороді-гриль.

Приготування:

У глибоку миску потрібно викласти мелене м’ясо. Цибулю та часник слід дуже дрібно нарізати або подрібнити, після чого додати до м’яса. Туди ж всипте подрібнену петрушку, каєнський перець, кумин, коріандр, корицю, імбир, солодку паприку, сіль і чорний перець. Масу треба ретельно вимішати, щоб спеції рівномірно розійшлися, а фарш став щільним і однорідним. Якщо кофти готуватимуться на звичайному грилі, дерев’яні шпажки варто заздалегідь замочити у воді приблизно на 15 хвилин. Так вони не підгорятимуть під час смаження. Для сковороди-гриль цей крок можна пропустити. З підготовленого фаршу сформуйте невеликі кульки, нанизайте їх на шпажки, а потім руками надайте їм видовженої форми. М’ясо має добре триматися навколо шпажки, тому його варто злегка притиснути долонями. Якщо використовуються короткі шпажки або сковорода невеликого розміру, краще брати менші порції фаршу. Кофти потрібно смажити на грилі або на добре розігрітій сковороді-гриль, змащеній кількома краплями олії. Готуйте їх з усіх боків, поки м’ясо не підрум’яниться і повністю не просмажиться всередині. Подавати такі кофти можна з улюбленим соусом, зокрема з дзадзикі, айваром або м’ятним йогуртовим соусом.

Що варто врахувати перед смаженням яловичини на грилі?

Час приготування яловичини на грилі залежить не лише від рецепта, зазначає Simply recipes. Важливі форма шматка, товщина, жирність м’яса, сила жару й навіть те, як часто його перевертають. Тонкі пласкі заготовки готуються швидше, щільніші ковбаски або кебаби – довше, а великим шматкам потрібно більше спокою й рівномірного тепла.

Міністерство сільського господарства США рекомендує готувати яловичий фарш до внутрішньої температури не менш ніж 70 градусів. Перед смаженням м’ясо варто сформувати однаковими порціями. Якщо одні шматки будуть значно більшими за інші, вони приготуються нерівномірно: частина вже пересохне, а частина ще потребуватиме часу. Особливо це важливо для виробів із фаршу – котлет, кебабів, кофт або м’ясних кульок на шпажках.

Не поспішайте рухати м’ясо одразу після того, як поклали його на решітку. Спершу поверхня має схопитися й утворити скоринку. Тоді шматок легше відстане від гриля, не порветься і збереже форму. Якщо постійно смикати яловичину лопаткою чи щипцями, вона швидше втратить сік і може почати розвалюватися. Ще одна типова помилка – притискати м’ясо до решітки.

Здається, що так воно швидше підрум’яниться, але насправді з нього виходить сік. Через це готова страва може стати сухою, навіть якщо час смаження був правильним. Краще дати яловичині спокійно підсмажитися з одного боку, а потім акуратно перевернути.

Як тільки я дізналася про різні температури, пов’язані з кожним рівнем готовності, а також про приблизний час для кожного з них, приготування гамбургерів на грилі стало таким же безстресовим (і смачним!), як я завжди сподівалася,

– рекомендує фудблогерка Рейчел Кнехт.

Для страв із фаршу важливо стежити не тільки за скоринкою, а й за структурою. Якщо кофта або кебаб погано тримають форму, м’ясо може бути занадто теплим, надто вологим або недостатньо щільно сформованим. У такому разі заготовки краще охолодити перед смаженням і не перевертати їх надто рано. Після гриля яловичині корисно дати коротко відпочити. Це стосується і стейків, і котлет, і кофт, і невеликих шматків на шпажках. За кілька хвилин соки всередині розподіляються рівномірніше, а м’ясо стає смачнішим і ніжнішим. Саме ця пауза часто відрізняє добре приготовлену страву від сухої та поспішної.

Як приготувати часниковий соус до м'яса?

Цей соус буде гарно виглядати на столі і чудово доповнить страву, інформує Gazeta krakowska.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 плавлені сирки;

– 2 – 3 столові ложки вершків;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка грецького йогурту;

– половина чайної ложки гірчиці;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Для часникового соусу покладіть плавлені сирки в миску, додайте вершки, грецький йогурт, майонез і гірчицю. Часник очистьте, пропустіть через часникодавку та перекладіть до сирної основи. Добре перемішайте соус до однорідності, а наприкінці приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку.

