Саме тому перед приготуванням варто дивитися не лише на цифри на пакуванні. Запах, текстура, колір і стан продукту часто можуть сказати значно більше, пише Pyszności.

Чому дата на пакуванні – не єдина підказка?

Найпомітніший сигнал – запах. Якщо продукт почав пахнути кисло, затхло, різко або просто "не так", краще не ігнорувати це відчуття. Особливо легко зміни запаху помітити в молочних продуктах, м’ясі, рибі та готових стравах із соусами.

Навіть слабкий сторонній аромат може означати, що продукт уже втратив свіжість. Не менш важливо подивитися на текстуру.

Слизька поверхня на м’ясі, рибі або ковбасі – поганий знак. Те саме стосується овочів і фруктів, які стали занадто м’якими, водянистими або вкрилися липким шаром. Сир із пересохлими краями, йогурт із дивною консистенцією або соус, який розділився на шари, теж можуть свідчити про зміну якості.

На що ще потрібно звернути увагу?

Колір продукту теж має значення. Якщо поверхня потемніла, вкрилася плямами або набула неприродного відтінку, краще не ризикувати. Особливо уважно варто дивитися на зелень, ягоди, фарш і молочні продукти.

Навіть невелика пліснява на м’яких продуктах зазвичай означає, що псування вже поширилося далі, ніж видно зовні. Якщо кришка банки здулася, пакет наповнився повітрям або контейнер деформувався, це вже сигнал, що всередині почалися небажані процеси.

Для консервів і вакуумних упаковок такий момент особливо важливий. На свіжість впливає і спосіб зберігання. Продукт, який кілька годин пролежав у теплі, може зіпсуватися швидше навіть із хорошим терміном придатності. Те саме стосується готової їжі, яку багато разів діставали з холодильника й повертали назад.

Дата на упаковці – лише одна з підказок. Перед приготуванням краще витратити кілька секунд і перевірити запах, текстуру, колір та стан упаковки. У багатьох випадках саме ці деталі швидше показують реальний стан продукту, ніж надрукована дата.