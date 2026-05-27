Именно поэтому перед приготовлением стоит смотреть не только на цифры на упаковке. Запах, текстура, цвет и состояние продукта часто могут сказать гораздо больше, пишет Pyszności.

Почему дата на упаковке – не единственная подсказка?

Самый заметный сигнал – запах. Если продукт начал пахнуть кисло, затхло, резко или просто "не так", лучше не игнорировать это ощущение. Особенно легко изменения запаха заметить в молочных продуктах, мясе, рыбе и готовых блюдах с соусами.

На что обратить внимание в магазине / Фото Unsplash

Даже слабый посторонний аромат может означать, что продукт уже потерял свежесть. Не менее важно посмотреть на текстуру.

Скользкая поверхность на мясе, рыбе или колбасе – плохой знак. То же касается овощей и фруктов, которые стали слишком мягкими, водянистыми или покрылись липким слоем. Сыр с пересохшими краями, йогурт со странной консистенцией или соус, который разделился на слои, тоже могут свидетельствовать об изменении качества.

На что еще нужно обратить внимание?

Цвет продукта тоже имеет значение. Если поверхность потемнела, покрылась пятнами или приобрела неестественный оттенок, лучше не рисковать. Особенно внимательно стоит смотреть на зелень, ягоды, фарш и молочные продукты.

Даже небольшая плесень на мягких продуктах обычно означает, что порча уже распространилась дальше, чем видно снаружи. Если крышка банки вздулась, пакет наполнился воздухом или контейнер деформировался, это уже сигнал, что внутри начались нежелательные процессы.

Для консервов и вакуумных упаковок такой момент особенно важен. На свежесть влияет и способ хранения. Продукт, который несколько часов пролежал в тепле, может испортиться быстрее даже с хорошим сроком годности. То же касается готовой еды, которую много раз доставали из холодильника и возвращали обратно.

Дата на упаковке – лишь одна из подсказок. Перед приготовлением лучше потратить несколько секунд и проверить запах, текстуру, цвет и состояние упаковки. Во многих случаях именно эти детали быстрее показывают реальное состояние продукта, чем напечатанная дата.