Торт "Рафаелло" без випікання чудово підійде для святкування Нового 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Аnia gotuje. Він готується швидко та просто, а головне – ви не залежите від умов!

Цікаво Не закуска, а подарунок: як приготувати легендарні суші-боли без зайвих зусиль

Як приготувати торт "Рафаелло"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів солодкого крекеру;

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 260 мілілітрів вершків 30 %;

– 60 грамів сухого молока;

– 100 грамів кокосової стружки;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 плоска столова ложка желатини;

– 50 мілілітрів дуже гарячої води.

Солодка насолода / Фото Аnia gotuje

Приготування:

Желатин залийте невеликою кількістю гарячої води, ретельно розмішайте та залиште до повного розчинення й охолодження. У велику миску влийте холодні вершки, додайте сир маскарпоне, цукор і молоко в порошку і перемішайте спочатку ложкою, а потім – на низьких обертах міксером до однорідності й легкої густоти. Коли крем охолоне, додайте до нього желатинову суміш і знову перемішайте до рівномірного з’єднання інгредієнтів. На дно викладіть перший шар крекерів, потім нанесіть частину крему, рівномірно розподіляючи його поверх крекерів. Продовжуйте чергувати шари – крекери і крем – до завершення продуктів, завершивши шаром крему. За бажанням поверхню посипте додатковою кокосовою стружкою. Готовому десерту надайте часу в холодильнику щонайменше 4 години, щоб маса стала щільною, крекери пом’якшилися, а смаки повністю поєдналися, після чого наріжте порційно й подавайте до столу.

Чи можна замінити желатин?

Залежно від страви, яку ви готуєте, є кілька продуктів чим варто замінити желатин, пише NV. До прикладу агар-агар, пектин, а також крохмаль та камеді.

Все залежить від бажаної консистенції – кожен з цих інгредієнтів має свої особливості. Але якщо ви не готові експериментувати, то краще чітко дотримуватися рецепту.

Що солодке приготувати на Новий рік?