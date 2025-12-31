Его удобно приготовить заранее, а перед подачей просто достать из холодильника и подать с хрустящим багетом или тостами. Этот вариант паштета идеально подходит для праздничного стола: он хорошо держит форму, имеет насыщенный вкус и нравится даже тем, кто обычно настороженно относится к печени, информирует 24 Канал со ссылкой на viktoriia_chui.
Как приготовить паштет из куриной печени?
- Время: 1 час 50 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– 3 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 луковица;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Почистите, измельчите и обжарьте лук.
- Положите печень в чашу блендера. Добавьте соль, яйца, растопленное масло, лук и измельчите до однородности.
- Переложите паштет в баночки и закройте крышками.
- Поставьте их на дно кастрюли, застеленное полотенцем, залейте водой и проварите 1,5 часа.
- Полностью охладите и поставьте на несколько часов в холодильник.
Какие специи подходят к паштету из куриной печени?
Для паштета из куриной печени лучше всего подходят специи, которые подчеркивают нежный вкус субпродуктов, но не перебивают его. Классический набор – черный перец, душистый перец и лавровый лист, рассказывает Moje gotowanie.
Они добавляют глубины и легкой пряности, делая вкус паштета более насыщенным и сбалансированным. Часто используют и мускатный орех – буквально на кончике ножа, чтобы придать блюду теплых, едва сладковатых нот.
Что еще можно приготовить на Новый год?
Обратите внимание на бюджетную, но эффектную закуску "Пингвины" – она точно удивит гостей и мгновенно исчезнет со стола.
Также стоит приготовить нежный печеночный рулет – вкусное и универсальное блюдо, которое всегда имеет успех на празднике.