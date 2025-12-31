Його зручно приготувати заздалегідь, а перед подачею просто дістати з холодильника та подати з хрумким багетом або тостами. Цей варіант паштету ідеально підходить для святкового столу: він добре тримає форму, має насичений смак і подобається навіть тим, хто зазвичай насторожено ставиться до печінки, інформує 24 Канал з посиланням на viktoriia_chui.
Як приготувати паштет з курячої печінки?
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– 3 яйця;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Почистьте, подрібніть та обсмажте цибулю.
- Покладіть печінку в чашу блендера. Додайте сіль, яйця, розтоплене масло, цибулю та подрібніть до однорідності.
- Перекладіть паштет в баночки та закрийте кришками.
- Поставте їх на дно каструлі, застелене рушничком, залийте водою та проваріть 1,5 години.
- Повністю охолодіть та поставте на кілька годин в холодильник.
Які спеції пасують до паштету з курячої печінки?
Для паштету з курячої печінки найкраще підходять спеції, які підкреслюють ніжний смак субпродуктів, але не перебивають його. Класичний набір – чорний перець, духмяний перець і лавровий лист, розповідає Moje gotowanie.
Вони додають глибини й легкої пряності, роблячи смак паштету більш насиченим і збалансованим. Часто використовують і мускатний горіх – буквально на кінчику ножа, щоб надати страві теплих, ледь солодкуватих нот.
