Этот салат не требует настаивания, не содержит тяжелых соусов и собирается буквально за несколько минут перед подачей. Контраст текстур и легкая копченость делают его фаворитом праздничного меню, информирует 24 Канал со ссылкой на "1 минута".

Салат с копченой курицей

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов копченой куриной грудки;

– 1 большое сладкое яблоко (Фуджи или Гала);

– 150 граммов сыра фета или брынза;

– 80 граммов грецких орехов;

– 60 граммов вяленой клюквы или чернослива;

Для заправки:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка зернистой горчицы.

Приготовление:

Копченую куриную грудку нарежьте средними кубиками или продолговатыми полосками. Яблоко помойте, при необходимости очистите от кожуры и нарежьте кусочками такого же размера, как курицу. Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковородке до ароматности, дайте им немного остыть. Если используете чернослив, нарежьте его тонкими полосками; клюкву можно добавлять сразу. В большую миску выложите курицу, яблоко, орехи и сухофрукты. Сыр фета или брынзу поломайте руками непосредственно в салат – так он сохранит текстуру и не превратится в пасту. Отдельно смешайте оливковое масло с зернистой горчицей. Заправьте салат непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.

Чем еще можно заправить этот салат?

Заправку для этого салата можно сделать еще вкуснее. Добавьте к оливковому маслу первого отжима несколько капель лимонного сока или бальзамического уксуса, щепотку соли и свежемолотый черный перец. Такая заправка подчеркнет вкус ингредиентов, сохранит их текстуру и сделает салат свежим и элегантным, отмечает Kuchnia.

Еще один удачный вариант – соус с добавлением меда. Смешайте чайную ложку зернистой или дижонской горчицы с небольшим количеством меда и оливкового масла. По желанию добавьте немного лимонного сока. Такая заправка придаст салату легкой пикантности и приятного контраста вкусов, не перегружая блюдо.

