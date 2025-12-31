В 2026 году хозяйки все чаще выбирают проверенную классику с современными акцентами: чтобы было вкусно, эффектно и без лишних хлопот в последний день. Редакция 24 Канала сделала для вас подборку горячих блюд, которые уместно подать и в новогоднюю ночь, и на праздничные дни после нее.
Что надо поставить на праздничный стол
Новый год 2026 проходит под знаком Лошади – символа энергии, движения и щедрости. В новогоднюю ночь этот знак особенно ценит искренность, простоту и натуральные вкусы, поэтому меню стоит продумать не только с позиции традиций, но и с учетом символики года. Правильно подобранные блюда, по поверьям, могут принести удачу, достаток и гармонию в дом на весь год.
- Считается, что Лошадь предпочитает питательные, ароматные и "честные" блюда без чрезмерной тяжести. В новогоднем меню уместно делать акцент на запеченном мясе птицы, говядине, блюдам с овощами, зеленью и злаками. Особенно приветствуются горячие блюда, приготовленные в духовке, – они символизируют тепло, стабильность и семейный уют. Не лишними будут и блюда из картофеля, круп, корнеплодов, а также домашние соусы.
- А вот от чего лучше воздержаться, так это от экзотических и слишком "тяжелых" блюд с резким запахом, большого количества жирного мяса и агрессивных специй. Не стоит готовить и конину – это может считаться неуважением к символу года. Также не рекомендуют избыток алкоголя и сложные многокомпонентные блюда, которые требуют много хлопот в последний день.
Лошадь любит домашний уют / Фото Depositphotos
Запеченная курица с апельсинами и специями
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 курица (1,5 – 2 килограмма);
– 2 апельсина;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна или розмарина;
– соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Курицу натрите солью, перцем, паприкой и измельченным чесноком. Сбрызните маслом.
- Апельсины нарежьте кружочками, часть выложите внутрь курицы, остальные – вокруг.
- Запекайте при 180 градусах примерно 1 час 20 минут, периодически поливая соком.
Запеченная курица – украшение праздничного стола / Фото Depositphotos
Свинина, запеченная большим куском в фольге
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свиной шеи или лопатки;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка паприки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо натрите смесью горчицы, меда, специй и чеснока.
- Заверните в фольгу и запекайте при 180 градусах 1,5 – 2 часа.
- За 15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
Картофель с мясом по-праздничному
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 500 граммов куриного филе или свинины;
– 1 луковица;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 миллилитров сливок или сметаны;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарежьте кружочками, мясо – кусочками, лук – полукольцами.
- Выложите все слоями в форму, приправьте, залейте сливками и запекайте при 180 градусах около 1 часа.
- За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром.
Легкая, но праздничная альтернатива мясным блюдам / Фото Depositphotos
Рыбное филе в сливочном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов филе белой рыбы (хек, треска, судак);
– 200 миллилитров сливок 20%;
– 1 луковица;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль, белый перец, лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу слегка посолите и сбрызните лимонным соком.
- Лук обжарьте на масле до мягкости, добавьте сливки и прогрейте.
- Выложите рыбу в форму, залейте соусом и запекайте 25 – 30 минут при 180 градусах.
Что еще стоит попробовать приготовить?
Холодец по рецепту Кацурина – насыщенный, прозрачный и очень ароматный, именно тот вариант, который украсит праздничный стол и точно запомнится гостям.
Также обратите внимание на оригинальный турецкий десерт без выпекания – он готовится быстро, имеет нежную текстуру и станет удачным финалом праздничного ужина.