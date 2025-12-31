У 2026 році господині дедалі частіше обирають перевірену класику з сучасними акцентами: щоб було смачно, ефектно й без зайвого клопоту в останній день. Редакція 24 Каналу зробила для вас добірку гарячих страв, які доречно подати й в новорічну ніч, і на святкові дні після неї.
Що треба поставити на святковий стіл
Новий рік 2026 минає під знаком Коня – символу енергії, руху та щедрості. У новорічну ніч цей знак особливо цінує щирість, простоту й натуральні смаки, тому меню варто продумати не лише з позиції традицій, а й з урахуванням символіки року. Правильно підібрані страви, за повір’ями, можуть принести удачу, достаток і гармонію в дім на весь рік.
- Вважається, що Кінь надає перевагу поживним, ароматним і "чесним" стравам без надмірної важкості. У новорічному меню доречно робити акцент на запеченому м’ясі птиці, яловичині, стравам з овочами, зеленню та злаками. Особливо вітаються гарячі страви, приготовані в духовці, – вони символізують тепло, стабільність і сімейний затишок. Не зайвими будуть і страви з картоплі, круп, коренеплодів, а також домашні соуси.
- А от від чого краще утриматися, так це від екзотичних і надто "важких" страв із різким запахом, великої кількості жирного м’яса та агресивних спецій. Не варто готувати й конину – це може вважатися неповагою до символу року. Також не рекомендують надмір алкоголю та складні багатокомпонентні страви, які вимагають багато клопоту в останній день.
Кінь любить домашній затишок / Фото Depositphotos
Запечена курка з апельсинами та спеціями
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 курка (1,5 – 2 кілограми);
– 2 апельсини;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю або розмарину;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Курку натріть сіллю, перцем, паприкою та подрібненим часником. Збризніть олією.
- Апельсини наріжте кружальцями, частину викладіть всередину курки, решту – навколо.
- Запікайте при 180 градусах приблизно 1 годину 20 хвилин, періодично поливаючи соком.
Запечена курка – окраса святкового столу / Фото Depositphotos
Свинина, запечена великим шматком у фользі
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма свинячої шиї або лопатки;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- М’ясо натріть сумішшю гірчиці, меду, спецій і часнику.
- Загорніть у фольгу та запікайте при 180 градусах 1,5 – 2 години.
- За 15 хвилин до готовності відкрийте фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Картопля з м’ясом по-святковому
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів курячого філе або свинини;
– 1 цибулина;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 мілілітрів вершків або сметани;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Очищену картоплю наріжте кружальцями, м’ясо – шматочками, цибулю – півкільцями.
- Викладіть усе шарами у форму, приправте, залийте вершками та запікайте при 180 градусах близько 1 години.
- За 10 хвилин до готовності посипте тертим сиром.
Легка, але святкова альтернатива м’ясним стравам / Фото Depositphotos
Рибне філе у вершковому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів філе білої риби (хек, тріска, судак);
– 200 мілілітрів вершків 20%;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль, білий перець, лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Рибу злегка посоліть і збризніть лимонним соком.
- Цибулю обсмажте на маслі до м’якості, додайте вершки й прогрійте.
- Викладіть рибу у форму, залийте соусом і запікайте 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
