Редакція 24 Каналу підготувала ідеальну підбірку для заклопотаних. Усі ці салати готуються максимум за 15 хвилин і чудово підходять для святкового меню.

Салат з копченою куркою та кукурудзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів копченої курячої грудки;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 120 грамів твердого сиру;

– майонез або сметана до смаку;

– сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

Наріжте курку кубиками, а сир натріть. Злийте рідину з консервованої кукурудзи Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець, заправте та перемішайте.

Крабовий салат без рису

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 3 варені яйця;

– 1 свіжий огірок;

– майонез до смаку.

Приготування:

Наріжте яйця, огірок та крабові палички кубиками. Перекладіть всі інгредієнти в салатник, заправте та перемішайте.

Полегшена версія класики, яка готується буквально за кілька хвилин / Фото Depositphotos

Салат з тунцем і квасолею

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунцю;

– 150 грамів консервованої квасолі;

– 0,5 червоної цибулі;

– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;

– лимонний сік до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з квасолі. Почистіть та подрібніть цибулю. Змішайте всі інгредієнти, збризніть лимонним соком та олією і перемішайте.

Салат з шинкою та сиром

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 варені яйця;

– майонез до смаку.

Приготування:

Наріжте шинку соломкою, сир натріть, а яйця подрібніть. Змішайте всі інгредієнти та заправте салат майонезом.

Простий, ніжний і завжди доречний на святковому столі / Фото Depositphotos

Салат з пекінською капустою та ковбасою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів пекінської капусти;

– 150 грамів копченої ковбаси;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– майонез або йогурт до смаку.

Приготування:

Нашинкуйте пекінську капусту. Злийте воду з квасолі та наріжте ковбасу кубиком. Змішайте всі інгредієнти та заправте до смаку.

Салат з помідорами та моцарелою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів помідорів чері;

– 150 грамів моцарели;

– пучок листя салату;

– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Розріжте помідори навпіл. Моцарелу подрібніть довільними шматочками. Салат порвіть руками. Змішайте всі інгредієнти, посоліть та збризніть салат олією.

Гостренький акцент для новорічного столу без зайвих зусиль / Фото Depositphotos

Салат з морквою по-корейськи та яйцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів моркви по-корейськи;

– 3 варені яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– майонез або сметана до смаку.

Приготування:

Очищені яйця та сир натріть. Змішайте їх з морквою по-корейськи та заправте.

