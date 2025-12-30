Редакція 24 Каналу підготувала ідеальну підбірку для заклопотаних. Усі ці салати готуються максимум за 15 хвилин і чудово підходять для святкового меню.
Салат з копченою куркою та кукурудзою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів копченої курячої грудки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 120 грамів твердого сиру;
– майонез або сметана до смаку;
– сіль, чорний перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте курку кубиками, а сир натріть.
- Злийте рідину з консервованої кукурудзи
- Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець, заправте та перемішайте.
Крабовий салат без рису
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 3 варені яйця;
– 1 свіжий огірок;
– майонез до смаку.
Приготування:
- Наріжте яйця, огірок та крабові палички кубиками.
- Перекладіть всі інгредієнти в салатник, заправте та перемішайте.
Полегшена версія класики, яка готується буквально за кілька хвилин / Фото Depositphotos
Салат з тунцем і квасолею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунцю;
– 150 грамів консервованої квасолі;
– 0,5 червоної цибулі;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Злийте рідину з квасолі.
- Почистіть та подрібніть цибулю.
- Змішайте всі інгредієнти, збризніть лимонним соком та олією і перемішайте.
Салат з шинкою та сиром
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 варені яйця;
– майонез до смаку.
Приготування:
- Наріжте шинку соломкою, сир натріть, а яйця подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти та заправте салат майонезом.
Простий, ніжний і завжди доречний на святковому столі / Фото Depositphotos
Салат з пекінською капустою та ковбасою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– майонез або йогурт до смаку.
Приготування:
- Нашинкуйте пекінську капусту.
- Злийте воду з квасолі та наріжте ковбасу кубиком.
- Змішайте всі інгредієнти та заправте до смаку.
Салат з помідорами та моцарелою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів чері;
– 150 грамів моцарели;
– пучок листя салату;
– 1 – 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Розріжте помідори навпіл.
- Моцарелу подрібніть довільними шматочками.
- Салат порвіть руками.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть та збризніть салат олією.
Гостренький акцент для новорічного столу без зайвих зусиль / Фото Depositphotos
Салат з морквою по-корейськи та яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 3 варені яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– майонез або сметана до смаку.
Приготування:
- Очищені яйця та сир натріть.
- Змішайте їх з морквою по-корейськи та заправте.
Що ще можна приготувати на свято?
Спробуйте приготувати нову закуску з оселедцем – вона має насичений смак і зникає зі столу першою.
Також зверніть увагу на закуску "Пінгвіни" – попри прості та недорогі інгредієнти, вона має ефектний вигляд й незмінно викликає захват у гостей.