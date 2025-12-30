Редакция 24 Канала подготовила идеальную подборку для занятых. Все эти салаты готовятся максимум за 15 минут и прекрасно подходят для праздничного меню.

Салат с копченой курицей и кукурузой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов копченой куриной грудки;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 120 граммов твердого сыра;

– майонез или сметана по вкусу;

– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте курицу кубиками, а сыр натрите. Слейте жидкость с консервированной кукурузы Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, заправьте и перемешайте.

Крабовый салат без риса

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 3 вареных яйца;

– 1 свежий огурец;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте яйца, огурец и крабовые палочки кубиками. Переложите все ингредиенты в салатник, заправьте и перемешайте.

Облегченная версия классики, которая готовится буквально за несколько минут / Фото Depositphotos

Салат с тунцом и фасолью

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца;

– 150 граммов консервированной фасоли;

– 0,5 красного лука;

– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;

– лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Слейте жидкость из фасоли. Почистите и измельчите лук. Смешайте все ингредиенты, сбрызните лимонным соком и маслом и перемешайте.

Салат с ветчиной и сыром

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов ветчины;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 вареных яйца;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте ветчину соломкой, сыр натрите, а яйца измельчите. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат майонезом.

Простой, нежный и всегда уместный на праздничном столе / Фото Depositphotos

Салат с пекинской капустой и колбасой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов пекинской капусты;

– 150 граммов копченой колбасы;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– майонез или йогурт по вкусу.

Приготовление:

Нашинковать пекинскую капусту. Слейте воду с фасоли и нарежьте колбасу кубиком. Смешайте все ингредиенты и заправьте по вкусу.

Салат с помидорами и моцареллой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов помидоров черри;

– 150 граммов моцареллы;

– пучок листьев салата;

– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте помидоры пополам. Моцареллу измельчите произвольными кусочками. Салат порвите руками. Смешайте все ингредиенты, посолите и сбрызните салат маслом.

Остренький акцент для новогоднего стола без лишних усилий / Фото Depositphotos

Салат с морковью по-корейски и яйцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов моркови по-корейски;

– 3 вареных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– майонез или сметана по вкусу.

Приготовление:

Очищенные яйца и сыр натрите. Смешайте их с морковью по-корейски и заправьте.

