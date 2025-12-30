Редакция 24 Канала подготовила идеальную подборку для занятых. Все эти салаты готовятся максимум за 15 минут и прекрасно подходят для праздничного меню.

Будет вкусно Бутерброды на Новый год: топ-5 изысканных закусок, которые удивят гостей

Салат с копченой курицей и кукурузой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов копченой куриной грудки;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 120 граммов твердого сыра;
– майонез или сметана по вкусу;
– соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу кубиками, а сыр натрите.
  2. Слейте жидкость с консервированной кукурузы
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, заправьте и перемешайте.

Крабовый салат без риса

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 3 вареных яйца;
– 1 свежий огурец;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте яйца, огурец и крабовые палочки кубиками.
  2. Переложите все ингредиенты в салатник, заправьте и перемешайте.

Облегченная версия классики, которая готовится буквально за несколько минут / Фото Depositphotos

Салат с тунцом и фасолью

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 150 граммов консервированной фасоли;
– 0,5 красного лука;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из фасоли.
  2. Почистите и измельчите лук.
  3. Смешайте все ингредиенты, сбрызните лимонным соком и маслом и перемешайте.

Салат с ветчиной и сыром

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 вареных яйца;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте ветчину соломкой, сыр натрите, а яйца измельчите.
  2. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат майонезом.

Простой, нежный и всегда уместный на праздничном столе / Фото Depositphotos

Салат с пекинской капустой и колбасой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов пекинской капусты;
– 150 граммов копченой колбасы;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– майонез или йогурт по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинковать пекинскую капусту.
  2. Слейте воду с фасоли и нарежьте колбасу кубиком.
  3. Смешайте все ингредиенты и заправьте по вкусу.

Салат с помидорами и моцареллой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов помидоров черри;
– 150 граммов моцареллы;
– пучок листьев салата;
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте помидоры пополам.
  2. Моцареллу измельчите произвольными кусочками.
  3. Салат порвите руками.
  4. Смешайте все ингредиенты, посолите и сбрызните салат маслом.

Остренький акцент для новогоднего стола без лишних усилий / Фото Depositphotos

Салат с морковью по-корейски и яйцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов моркови по-корейски;
– 3 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– майонез или сметана по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищенные яйца и сыр натрите.
  2. Смешайте их с морковью по-корейски и заправьте.

Что еще можно приготовить на праздник?

  • Попробуйте приготовить новую закуску с селедкой – она имеет насыщенный вкус и исчезает со стола первой.

  • Также обратите внимание на закуску "Пингвины" – несмотря на простые и недорогие ингредиенты, она имеет эффектный вид и неизменно вызывает восторг у гостей.