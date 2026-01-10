Про це вона зізналася у кліпі на свою нову пісню, з'явившись з помітно округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Гросу.
Цікаво Переможниця "Холостяка-14" розсекретила, чи був у неї інтим із Цимбалюком на проєкті
10 січня артистка опублікувала відеороботу до треку "Жити на повну", який записала разом з Don Maron – музикантом, що приховує своє обличчя. Це вже четверта їхня спільна робота.
В описі до кліпу зазначено, що в ролику Аліна Гросу знімалася зі своїм коханим. Тож, ймовірно, що Don Maron – чоловік співачки. Зйомки ролика проходили в Каліфорнії.
У кадрі Аліна та її коханий обіймалися, проводили час у горах, прикрашали ялинку та гралися з собакою. До того ж удвох святкували гендер-парті.
Водночас в кліпі вони не розсекретили стать майбутньої дитини, пообіцявши надати більше відповідей в наступній роботі.
GROSU & DON MARON – "Жити на повну": дивіться відео онлайн
Зауважимо, що незадовго до цього в телеграм-каналі блогера Богдана Беспалова з'явилося відео, на якому Аліна Гросу з округлим животиком обирає продукти в одному з супермаркетів у США. Тоді в коментарі 24 Каналу команда виконавиці утрималася від підтверджень, зазначивши: "Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо".
Що відомо про особисте життя Аліни Гросу?
- Влітку 2019 року співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Пара зіграла розкішне весілля в Італії, однак уже за рік подружжя розлучилося.
- Після цього співачка близько року перебувала в стосунках із відомим актором, ім’я якого так і не розкрила. Він навіть зробив пропозицію Аліна, проте згодом знаменитість дізналась про його зради.
- У квітні 2024 року артистка оголосила, що вдруге вийшла заміж, однак і цього разу вирішила тримати особу коханого в таємниці. Вона лише зазначила, що її чоловік працює в кіноіндустрії, чим спровокувала чутки про можливі стосунки з російським актором Романом Полянським. До речі, чоловік у кліпі дуже схожий на нього. Весілля пари відбулося в Лас-Вегасі.