Об этом она призналась в клипе на свою новую песню, появившись с заметно округлившимся животиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Гросу.

10 января артистка опубликовала видеоработу к треку "Жить на полную", который записала вместе с Don Maron – музыкантом, скрывающим свое лицо. Это уже четвертая их совместная работа.

В описании к клипу указано, что в ролике Алина Гросу снималась со своим любимым. Поэтому, вероятно, что Don Maron – муж певицы. Съемки ролика проходили в Калифорнии.

В кадре Алина и ее возлюбленный обнимались, проводили время в горах, украшали елку и играли с собакой. К тому же вдвоем праздновали гендер-парти.

В клипе они не рассекретили пол будущего ребенка, пообещав предоставить больше ответов в следующей работе.

GROSU & DON MARON – "Жить на полную": смотрите видео онлайн

Заметим, что незадолго до этого в телеграм-канале блогера Богдана Беспалова появилось видео, на котором Алина Гросу с округлым животиком выбирает продукты в одном из супермаркетов в США. Тогда в комментарии 24 Каналу команда исполнительницы воздержалась от подтверждений, отметив: "Официально ничего по этому поводу не комментируем".

Что известно о личной жизни Алины Гросу?