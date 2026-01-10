В соцсетях артистка поделилась подробностями своего состояния. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Гросу.

Не пропустите Евгений Клопотенко сделал предложение любимой, которую почти год скрывал от публики

Исполнительница призналась, что никто не предупреждал ее, насколько сложно быть беременной. Алина чувствует себя счастливой, хоть и ранимой.

Девушки, кто бы мне раньше сказал, как это тяжело. Я чувствую себя чупа-чупсом, но счастливым чупа-чупсом. Если танцев или драки в животе нет пол часа – я уже пакую чемоданы к врачу. Тревожно за все, я даже не говорю за новости. Абсолютно за все. Эмоциональность через край,

– написала певица.

Алина Гросу рассказала подробности о своей беременности / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о беременности Алины Гросу?