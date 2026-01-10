У соцмережах артистка поділилася подробицями свого стану. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гросу.

Виконавиця зізналася, що ніхто не попереджав її, наскільки складно бути вагітною. Аліна почувається щасливою, хоч і вразливою.

Дівчата, хто б мені раніше сказав, як це важко. Я відчуваю себе чупа-чупсом, але щасливим чупа-чупсом. Якщо танців чи то бійки в животі немає пів години – я вже пакую валізи до лікаря. Тривожно за все, я навіть не кажу за новини. Абсолютно за все. Емоційність через край,

– написала співачка.

Аліна Гросу розповіла подробиці про свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про вагітність Аліни Гросу?