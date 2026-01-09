Дівчина в новому інтерв'ю розповіла, чи мають учасниці реальну можливість усамітнитися з головним героєм проєкту. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Вас також може зацікавити Переможниця "Холостяка-14" зізналася, що їй пропонували ескорт
Надін пояснила, що після фінальних побачень, коли зйомка завершується, Холостяк і учасниця можуть або залишитися разом у номері, або розійтися.
Як було в них з Тарасом – Надін вирішила не розповідати, бо воліє залишити це поза публічним обговоренням.
Однак наголосила, що інтиму з Цимбалюком під час участі в шоу не мала.
Про те, чи була близькість в Холостяка з іншою фіналісткою, Головчук теж стверджує, що не знає. Водночас вона зізналася, що їй по-жіночому стало шкода Анастасію Половинкіну, яка мала пристрасне побачення з Тарасом Цимбалюком перед фіналом він при цьому її не обрав.
У мене навіть був допис у Threads, що як Тарас після такого побачення міг так поступити з Настею, а потім приходити на пост-шоу і хотіти вибачитися й обрати другу,
– зазначила Надін.
Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Надін Головчук і Тараса Цимбалюка після "Холостяка"?
- Після участі в шоу пара прийняла рішення продовжити будувати стосунки. Вони близько місяця спілкувалися й іноді зустрічалися. Згодом Цимбалюк надіслав Надін голосове повідомлення з пропозицією завершити стосунки. Хоча це було для дівчини непросто, вона прийняла його рішення
- Головчук зізналася, що й раніше відчувала певну відстороненість із боку Тараса. Вона мала враження, ніби чоловік не до кінця відпустив попередні стосунки.
- Як відомо, за декілька місяців до "Холостяка" актор розійшовся з дизайнеркою та бізнесвумен Світланою Готочкіною.
- Зараз Надін каже, що вже не має почуттів до Цимбалюка.