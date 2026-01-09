Дівчина в новому інтерв'ю розповіла, чи мають учасниці реальну можливість усамітнитися з головним героєм проєкту. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Надін пояснила, що після фінальних побачень, коли зйомка завершується, Холостяк і учасниця можуть або залишитися разом у номері, або розійтися.

Як було в них з Тарасом – Надін вирішила не розповідати, бо воліє залишити це поза публічним обговоренням.

Однак наголосила, що інтиму з Цимбалюком під час участі в шоу не мала.

Про те, чи була близькість в Холостяка з іншою фіналісткою, Головчук теж стверджує, що не знає. Водночас вона зізналася, що їй по-жіночому стало шкода Анастасію Половинкіну, яка мала пристрасне побачення з Тарасом Цимбалюком перед фіналом він при цьому її не обрав.

У мене навіть був допис у Threads, що як Тарас після такого побачення міг так поступити з Настею, а потім приходити на пост-шоу і хотіти вибачитися й обрати другу,

– зазначила Надін.

Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Надін Головчук і Тараса Цимбалюка після "Холостяка"?