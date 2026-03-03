До проєкту як запрошений експерт залучений Євген Клопотенко та його організація "Культ Фуд". Вони допоможуть об'єднати й впорядкувати наявний досвід підрозділів щодо організації харчування. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерстві оборони.

До слова Олександр Терен наїхав на Клопотенка через доставку їжі: шеф-кухар відреагував

Міноборони створять практичний збірник рецептів для військових кухарів та всіх тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. Він стане підтримкою для тих, хто щодня готує для війська, й допоможе зробити раціон бійців різноманітнішим.

Харчування у війську є складнішим процесом, ніж може здаватись. Захисники натрапляють на різні труднощі: переважно у військових кухарів немає профільної освіти, не існує алгоритмів їхньої роботи, також можуть виникати проблеми з умовами та обладнанням.

Тому проєкт "Готуємо до бою" прагне отримати зворотний зв'язок від підрозділів. Окрім збірника, команда планує проводити для кухарів навчання, а ще записати короткі відеорецепти, щоб максимально спростити роботу захисників на кухні.

Агенція оборонних закупівель та ГО "Культ Фуд" підписали меморандум – вони спільно працюватимуть над рецептами, навчанням для кухарів і відгуками від самих підрозділів.

Різні підрозділи та профільні державні агенції вже впроваджують корисні напрацювання на місцях, тому мета співпраці – не "винаходити велосипед", а консолідувати найкращі практики та зробити їх доступними ширше. Вірю, що разом ми зможемо залучити до процесу якомога більше професіоналів,

– поділився Євген Клопотенко.



ДОТ і Клопотенко створять рецепти для ЗСУ / Фото з телеграму Міноборони

Зазначимо, у квітні 2025 року ДОТ Міноборони оштрафував деяких постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 мільйонів гривень. Було виявлено фальсифіковану продукцію й вироби, що не відповідають державним стандартам.

Що відомо про Євгена Клопотенка?