Про це блогерка Тетяна Квітко розповіла на своїй сторінці в тіктоці. Вона показала, як будинок виглядав одразу після пожежі, та як зараз триває його відбудова.

Виявилося, що після трагедії родина певний час жила у батька Тетяни. Згодом друзі допомогли сім'ї з житлом і безплатно надали квартиру в Києві. Тим часом вони почали розбирати пошкоджений будинок.

За словами блогерки, від будівлі майже нічого не залишилося.

Все перетворилося на купу сміття і нам довелося повністю розбирати дім,

– розповіла блогерка.

Вони викинули меблі та збили штукатурку, бо вона ввібрала запах гару. Також з будинку демонтували вікна, бо вони повністю зіпсувалися, а ще зняли згорілу покрівлю.

Тетяна зазначила, що намагалися врятувати все, що було можливо. Деякі речі доводилося довго відмивати вручну.

Водночас вони з чоловіком, майстрами та іншими помічниками почали відновлювати фасад, штукатурити стіни, укладати плитку та встановлювати нову сантехніку. В інстаграмі блогерка також розповіла, що вони з чоловіком поступово обирають нові меблі для відновленого дому.

Що відомо про пожежу в будинку Тетяни Квітко?

У липні 2024 року в будинку блогерки, який розташований на Київщині, сталася сильно пожежа. За даними ДСНС Київської області, займання виникло 4 липня близько 15:00 у приватному будинку в селищі Святопетрівське. На місці події виявили постраждалого чоловіка 1990 року народження, а також тіло жінки без ознак життя. Пізніше Тетяна повідомила, що внаслідок трагедії загинула тітка її чоловіка. Причини виникнення пожежі блогерка наразі публічно не коментує.