Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці телеканалу ТЕТ, де незабаром і вийде оновлене шоу.
Прем'єра запланована на 10 травня о 11:00. Варто зазначити, що ХАС уже має досвід роботи на телебаченні – раніше він був ведучим ранкового шоу "Прокидайся" на каналі "МИ УКРАЇНА +".
Також напередодні стало відомо, що зйомки нового сезону стартують 25 квітня о 11:00. Цього разу локацію змінено: замість Хрещатика майданчиком для караоке стане Контрактова площа в Києві. Як і раніше, долучитися зможе кожен охочий.
Шоу повертається в оновленому форматі. Цього разу воно матиме й соціальну складову: зібрані кошти планують спрямовувати на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".
Що відомо про нового ведучого "Караоке на Майдані"?
- Справжнє ім'я ХАСа – Хайдар Алієвич Хассан.
- Він народився 13 січня 1991 року в Києві. Його батько родом із Сирії, мати – українка.
- Музичну кар'єру артист розпочав у 2015 році під сценічним ім'ям ХАС і нині відомий як хіп-хоп виконавець із багаторічним досвідом.
- За час кар'єри він випустив низку релізів, серед яких альбоми та EP різних років – від "Мегаполісу" (2017) до "Блюзнірства" (2024) і "Другого пришестя" (2025).
- Окрім музики, ХАС працював і як ведучий розважальних ютуб-проєктів та подкастів, зокрема "Здибанки", "А він шо, а вона шо" та "Розкажи мені як".