Чтобы поразить европейскую публику, исполнители спели "Щедрик" Николая Леонтовича и "Молитву за Украину". Оказалось, что за этим выбором скрывается важная история, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.

В заметке говорится, что в 1919 году в Париже Украинская республиканская капелла Александра Кошица в зале "Salle Gaveau", где на днях выступил и хор "Гомін", спела "Щедрик" и "Молитву за Украину".

Это – культурная дипломатия в сильнейшем ее измерении: пока дома шла борьба за существование УНР, украинский голос открывал миру Украину,

– подчеркивают авторы.

С тех пор прошло более 100 лет. И уже в 2025 году "Гомін" исполнил произведения из репертуара Украинской республиканской капеллы в том же зале, повторив историю.

Хор "Гомін" выступил в Париже: смотрите видео онлайн

Времена изменились, вызовы изменились, но миссия осталась той же: нести свет, достоинство и правду об Украине через музыку,

– подытожила команда.

Во время исполнения духовного гимна Украины люди в зале поднялись, некоторые из них были одеты в вышиванки, что стало символическим моментом. В центре Европы снова прозвучал украинский голос.

Напомним, что ночью, 19 ноября, российская ракета попала в жилые дома в Тернополе. К сожалению, десятки людей погибли и пострадали. "Гомін" совместно с онлайн-сервисом продажи билетов TEATR.org.ua решили передать 1 миллион гривен на помощь жертвам трагедии.

