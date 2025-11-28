Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Legendary Rock Voices. Колектив заспівав "Щедрик" у кав'ярні "Світ кави", що на Площі Ринок.

Не пропустіть Нова сторінка творчості: Пивоваров випустив потужний трек з альбому, над яким працював 5 років

Коли Legendary Rock Voices почав виконувати "Щедрик", у кав'ярні запанувала тиша. Деякі відвідувачі знімали виступ на відео, а наприкінці люди підтримали артистів оплесками.

Вау! Щось приголомшливе,

– йдеться в описі до відео.

Реакція мережі

"Це звучить ідеально".

"Це така чудова пісня, а голоси приголомшливі".

"Ого, у мене мурашки по шкірі, друзі, ви справді круті".

"Кожного разу плачу, як це гарно".

"Дивовижно. Нехай благословить вас Бог."

"Візитна картка України скрізь звучить чудово! Браво!"

До речі! Раніше учасники проєкту Legendary Rock Voices виконали "Щедрик" а капела у центрі Львова. Відповідне відео вони опублікували у своєму тікток-акаунті.

Де ще нещодавно прозвучав український "Щедрик"?