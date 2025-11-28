Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Legendary Rock Voices. Колектив заспівав "Щедрик" у кав'ярні "Світ кави", що на Площі Ринок.
Коли Legendary Rock Voices почав виконувати "Щедрик", у кав'ярні запанувала тиша. Деякі відвідувачі знімали виступ на відео, а наприкінці люди підтримали артистів оплесками.
Вау! Щось приголомшливе,
– йдеться в описі до відео.
Реакція мережі
- "Це звучить ідеально".
- "Це така чудова пісня, а голоси приголомшливі".
- "Ого, у мене мурашки по шкірі, друзі, ви справді круті".
- "Кожного разу плачу, як це гарно".
- "Дивовижно. Нехай благословить вас Бог."
- "Візитна картка України скрізь звучить чудово! Браво!"
До речі! Раніше учасники проєкту Legendary Rock Voices виконали "Щедрик" а капела у центрі Львова. Відповідне відео вони опублікували у своєму тікток-акаунті.
Де ще нещодавно прозвучав український "Щедрик"?
Співачка українського походження Анна Рекер у супроводі всесвітньо відомого нідерландського оркестру Йоганна Штрауса виконала "Щедрик" у місті Маастрихт. Засновник колективу, диригент і скрипаль Андре Ріє, зізнався, що завжди думав, що це американська різдвяна пісня.
Львівський муніципальний хор "Гомін" виконав "Щедрик" у Парижі. Концерт відбувся в рамках європейського туру колективу. Артисти також заспівали духовний гімн України.
У Парижі 100 музикантів виконали "Щедрик" з нагоди урочистого ввімкнення різдвяних вогнів. Масштабний перформанс відбувся на вулиці Фобур-Сент-Оноре, його організували піаніст Жюльєн Коен та скрипалі Violin Phonix.