Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Legendary Rock Voices. Коллектив спел "Щедрик" в кафе "Мир кофе", что на Площади Рынок.

Когда Legendary Rock Voices начал исполнять "Щедрик", в кафе воцарилась тишина. Некоторые посетители снимали выступление на видео, а в конце люди поддержали артистов аплодисментами.

Вау! Что-то потрясающее,

– говорится в описании к видео.

Реакция сети

"Это звучит идеально".

"Это такая замечательная песня, а голоса потрясающие".

"Ого, у меня мурашки по коже, друзья, вы действительно крутые".

"Каждый раз плачу, как это красиво".

"Удивительно. Пусть благословит вас Бог."

"Визитная карточка Украины везде звучит великолепно! Браво!"

Кстати! Ранее участники проекта Legendary Rock Voices исполнили "Щедрик" а капелла в центре Львова. Соответствующее видео они опубликовали в своем тикток-аккаунте.

Где еще недавно прозвучал украинский "Щедрик"?