Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Legendary Rock Voices. Коллектив спел "Щедрик" в кафе "Мир кофе", что на Площади Рынок.
Когда Legendary Rock Voices начал исполнять "Щедрик", в кафе воцарилась тишина. Некоторые посетители снимали выступление на видео, а в конце люди поддержали артистов аплодисментами.
Вау! Что-то потрясающее,
– говорится в описании к видео.
Реакция сети
- "Это звучит идеально".
- "Это такая замечательная песня, а голоса потрясающие".
- "Ого, у меня мурашки по коже, друзья, вы действительно крутые".
- "Каждый раз плачу, как это красиво".
- "Удивительно. Пусть благословит вас Бог."
- "Визитная карточка Украины везде звучит великолепно! Браво!"
Кстати! Ранее участники проекта Legendary Rock Voices исполнили "Щедрик" а капелла в центре Львова. Соответствующее видео они опубликовали в своем тикток-аккаунте.
Где еще недавно прозвучал украинский "Щедрик"?
Певица украинского происхождения Анна Рекер в сопровождении всемирно известного нидерландского оркестра Иоганна Штрауса исполнила "Щедрик" в городе Маастрихт. Основатель коллектива, дирижер и скрипач Андре Рие, признался, что всегда думал, что это американская рождественская песня.
Львовский муниципальный хор "Гомін" исполнил "Щедрик" в Париже. Концерт состоялся в рамках европейского тура коллектива. Артисты также спели духовный гимн Украины.
В Париже 100 музыкантов исполнили "Щедрик" по случаю торжественного включения рождественских огней. Масштабный перформанс состоялся на улице Фобур-Сент-Оноре, его организовали пианист Жюльен Коэн и скрипачи Violin Phonix.