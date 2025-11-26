Видео выступления стало вирусным во всем мире. На странице juliencohen_piano в тиктоке ролик за два дня собрал 288 миллионов просмотров и более 40 миллионов лайков, передает 24 Канал.

Масштабный музыкальный перформанс на улице Фобур-Сент-Оноре организовали пианист Жюльен Коэн и скрипачи Violin Phonix. К ним присоединились гитаристы, ударники, детский хор, духовой и струнный оркестры, оперные певцы, а также маленькая девочка Эльза, которая нажала кнопку, чтобы включить иллюминацию.

Все происходило при поддержке различных партнеров, которые предоставили инструменты и помещения для репетиций.

Что интересно, к флешмобу даже присоединилась республиканская гвардия Франции.

Как отметило издание Paris ZigZag, за этим историческим рождественским выступлением наблюдало около 8 тысяч зрителей.

Для справки! "Щедрик" – это украинская народная песня, к которой Николай Леонтович написал музыку в 1901–1902 годах. В то же время англоязычный текст появился несколько позже – в 1936 году. Его автором стал американец украинского происхождения Петр Вильговский. Именно он предложил название Carol of the Bells, что переводится как "Колядка колоколов".

