Видео выступления стало вирусным во всем мире. На странице juliencohen_piano в тиктоке ролик за два дня собрал 288 миллионов просмотров и более 40 миллионов лайков, передает 24 Канал.
Интересно Не только "Не пьяна – влюблена": 5 песен Омаргалиевой, которые вы слышали, но не знали, что это она
Масштабный музыкальный перформанс на улице Фобур-Сент-Оноре организовали пианист Жюльен Коэн и скрипачи Violin Phonix. К ним присоединились гитаристы, ударники, детский хор, духовой и струнный оркестры, оперные певцы, а также маленькая девочка Эльза, которая нажала кнопку, чтобы включить иллюминацию.
Все происходило при поддержке различных партнеров, которые предоставили инструменты и помещения для репетиций.
Что интересно, к флешмобу даже присоединилась республиканская гвардия Франции.
В Париже исполнили Carol of the Bells: смотрите видео онлайн
Как отметило издание Paris ZigZag, за этим историческим рождественским выступлением наблюдало около 8 тысяч зрителей.
Для справки! "Щедрик" – это украинская народная песня, к которой Николай Леонтович написал музыку в 1901–1902 годах. В то же время англоязычный текст появился несколько позже – в 1936 году. Его автором стал американец украинского происхождения Петр Вильговский. Именно он предложил название Carol of the Bells, что переводится как "Колядка колоколов".
Кто еще из звезд недавно исполнял "Щедрик"?
- Украинский хор "Гомон" в рамках своего европейского тура дал концерт в Париже. Музыканты выступили в зале Salle Gaveau, где также трогательно исполнили "Щедрик" и "Молитву за Украину".
- До этого участники музыкального проекта Legendary Rock Voices поразили исполнением "Щедрика" в центре Львова, добавив необычный рок-финал.