Музыканты опубликовали видео выступления в соцсетях, чем поразили пользователей и из других городов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Legendary Rock Voices в тик-токе.

В один из ноябрьских вечеров артисты собрались на Площади Рынок и акапельно исполнили "Щедрик", добавив неожиданный рок-финал. Это они сделали перед выездом в тур по Германии.

Мы готовили эту песню к рождественской программе для европейской публики, но не могли поехать, не спев ее дома. "Щедрик" прозвучал немного раньше, чем планировалось, но именно так нам хотелось подарить немного магии – просто людям на улице, без сцены и билетов. Для Львова,

– поделилась команда Legendary Rock Voices.

Что известно о Legendary Rock Voices?

Это вокально-симфоническое шоу, сочетающее легендарные рок-хиты разных поколений.

Весной музыканты устроили грандиозные шоу в Киеве и Львове, а в ноябре отправились в европейский тур.

Что известно о турах Legendary Rock Voices / Скриншот с их сайта