Четыре поколения семьи Роговцевых-Степанковых объединились на концерте-мистерии "Территория Рождества. Дух непокоренных". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анжелики Рудницкой.

Ада Роговцева спела "Ой у полі-полі виросла ялинка" вместе с дочерью Екатериной, внуком Алексеем и его женой Викторией, внучкой Дарьей, зятем Алексеем Скляренко, внуком Матвеем и правнуком Константином.

Рождество – это всегда праздник единства. В каждом доме сходятся все поколения, как здесь, в нашем доме, где собралось четыре поколения семьи Роговцевых-Степанковых. Сегодня мы объединяемся не только с родными. Украинцы в разных уголках мира поют те же колядки, щедривки, и это объединяет нас в большую семью, окрыляет нацию и радует каждое сердце,

– сказала Анжелика Рудницкая перед выступлением.

Напомним, что до полномасштабного вторжения внук Ады Роговцевой, Алексей Степанков-Ткаченко, работал оператором-постановщиком. В интервью Сергею Жадану, которое вышло на ютуб канале "Радио Хартия", актриса рассказывала, что даже простой звук – вздоха ассоциируется у мужчины со свистом вражеских снарядов.

