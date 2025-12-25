Четыре поколения семьи Роговцевых-Степанковых объединились на концерте-мистерии "Территория Рождества. Дух непокоренных". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анжелики Рудницкой.
Ада Роговцева спела "Ой у полі-полі виросла ялинка" вместе с дочерью Екатериной, внуком Алексеем и его женой Викторией, внучкой Дарьей, зятем Алексеем Скляренко, внуком Матвеем и правнуком Константином.
Рождество – это всегда праздник единства. В каждом доме сходятся все поколения, как здесь, в нашем доме, где собралось четыре поколения семьи Роговцевых-Степанковых. Сегодня мы объединяемся не только с родными. Украинцы в разных уголках мира поют те же колядки, щедривки, и это объединяет нас в большую семью, окрыляет нацию и радует каждое сердце,
– сказала Анжелика Рудницкая перед выступлением.
"Территория Рождества. Дух непокоренных": смотрите видео онлайн
Напомним, что до полномасштабного вторжения внук Ады Роговцевой, Алексей Степанков-Ткаченко, работал оператором-постановщиком. В интервью Сергею Жадану, которое вышло на ютуб канале "Радио Хартия", актриса рассказывала, что даже простой звук – вздоха ассоциируется у мужчины со свистом вражеских снарядов.
Ада Роговецва потеряла мужа и сына
Напомним, что со своим будущим мужем, актером Константином Степанковым, Ада Роговцева познакомилась во время учебы в театральном институте.
В их браке родилось двое детей: Константин и Екатерина. Роговцева и Степанков прожили вместе 46 лет. 22 июля 2004 года мужчина умер от рака поджелудочной железы. Ему было 76 лет.
1 июля 2012 года в 50-летнем возрасте умер сын Ады и Константина. У него была онкология.