Чотири покоління родини Роговцевих-Степанкових об'єдналися на концерті-містерії "Територія Різдва. Дух нескорених". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анжеліки Рудницької.

Ада Роговцева заспівала "Ой у полі-полі виросла ялинка" разом з донькою Катериною, онуком Олексієм та його дружиною Вікторією, онукою Дариною, зятем Олексієм Скляренком, онуком Матвієм і правнуком Костянтином.

Різдво – це завжди свято єдності. У кожній хаті сходяться всі покоління, як тут, у нашому домі, де зібралося чотири покоління родини Роговцевих-Степанкових. Сьогодні ми єднаємося не лише з рідними. Українці у різних куточках світу співають ті самі колядки, щедрівки, і це єднає нас у велику родину, окрилює націю і тішить кожне серце,

– сказала Анжеліка Рудницька перед виступом.

"Територія Різдва. Дух нескорених": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення онук Ади Роговцевої, Олексій Степанков-Ткаченко, працював оператором-постановником. В інтерв'ю Сергію Жадану, яке вийшло на ютуб каналі "Радіо Хартія", акторка розповідала, що навіть простий звук – зітхання асоціюється у чоловіка зі свистом ворожих снарядів.

Ада Роговецва втратила чоловіка та сина