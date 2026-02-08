Срібний призер пісенного конкурсу вже відреагував на свій результат. Він звернувся до прихильників у соціальних мережах, пише 24 Канал.
LAUD записав відеозвернення до шанувальників, яке опублікував в інстаграмі. Він запевнив, що бачить усі повідомлення, і обов'язково на них відповість. Артист подякував українцям за підтримку.
Оцінки показали, що я дійсно на правильному шляху. Я зробив усе правильно та чесно. Дуже дякую вам і люблю вас усіх,
– сказав він.
У Threads LAUD заявив, що вони з командою виклались на максимум. Він наголосив, що фірмова якісна сучасна музика повинна звучати не лише в Україні, а й за її межами.
Ваші оцінки та оцінки журі показали, що коли ти дійсно працюєш над собою кожного дня і залишаєшся чесним у своїх проявах, тебе чують і підтримують,
– додав співак.
Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2026 також зазначив, що команді вдалося реалізувати номер так, як він хотів, тож LAUD почувається щасливим.
Костюм, світло, графіка, пісня. Той момент, коли ти виходиш на сцену та відчуваєш – це воно,
– написав артист.
Як судді оцінили виступ LAUD на Нацвідборі-2026?
LAUD виступив на сцені Нацвідбору на Євробачення-2026 з піснею Lightkeeper, яка присвячена кожному українцю – охоронцю світла для Європи та всього світу.
Златі Огнєвіч виступ співака сподобався, проте вона зауважила, що варто допрацювати вокальне аранжування. Костянтин Томільченко зізнався, що LAUD – його фаворит.
На думку Євгена Філатова, конкурсанту не вистачило сміливості, а Віталій Дроздов сказав, що LAUD – сильний вокаліст, проте спостерігати за ним не настільки цікаво, як слухати.