Срібний призер пісенного конкурсу вже відреагував на свій результат. Він звернувся до прихильників у соціальних мережах, пише 24 Канал.

LAUD записав відеозвернення до шанувальників, яке опублікував в інстаграмі. Він запевнив, що бачить усі повідомлення, і обов'язково на них відповість. Артист подякував українцям за підтримку.

Оцінки показали, що я дійсно на правильному шляху. Я зробив усе правильно та чесно. Дуже дякую вам і люблю вас усіх,

– сказав він.

У Threads LAUD заявив, що вони з командою виклались на максимум. Він наголосив, що фірмова якісна сучасна музика повинна звучати не лише в Україні, а й за її межами.

Ваші оцінки та оцінки журі показали, що коли ти дійсно працюєш над собою кожного дня і залишаєшся чесним у своїх проявах, тебе чують і підтримують,

– додав співак.

Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2026 також зазначив, що команді вдалося реалізувати номер так, як він хотів, тож LAUD почувається щасливим.

Костюм, світло, графіка, пісня. Той момент, коли ти виходиш на сцену та відчуваєш – це воно,

– написав артист.

