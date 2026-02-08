Серебряный призер песенного конкурса уже отреагировал на свой результат. Он обратился к поклонникам в социальных сетях, пишет 24 Канал.
Не пропустите После агитации за LELÉKA: Общественное ответило, нарушила ли Руслана правила
LAUD записал видеообращение к поклонникам, которое опубликовал в инстаграме. Он заверил, что видит все сообщения, и обязательно на них ответит. Артист поблагодарил украинцев за поддержку.
Оценки показали, что я действительно на правильном пути. Я сделал все правильно и честно. Большое спасибо вам и люблю вас всех,
– сказал он.
У Threads LAUD заявил, что они с командой выложились на максимум. Он отметил, что фирменная качественная современная музыка должна звучать не только в Украине, но и за ее пределами.
Ваши оценки и оценки жюри показали, что когда ты действительно работаешь над собой каждый день и остаешься честным в своих проявлениях, тебя слышат и поддерживают,
– добавил певец.
Финалист Национального отбора на Евровидение-2026 также отметил, что команде удалось реализовать номер так, как он хотел, поэтому LAUD чувствует себя счастливым.
Костюм, свет, графика, песня. Тот момент, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь – это оно,
– написал артист.
Как судьи оценили выступление LAUD на Нацотборе-2026?
LAUD выступил на сцене Нацотбора на Евровидение-2026 с песней Lightkeeper, которая посвящена каждому украинцу – охраннику света для Европы и всего мира.
Злате Огневич выступление певца понравился, однако она заметила, что стоит доработать вокальную аранжировку. Константин Томильченко признался, что LAUD – его фаворит.
По мнению Евгения Филатова, конкурсанту не хватило смелости, а Виталий Дроздов сказал, что LAUD – сильный вокалист, однако наблюдать за ним не столь интересно, как слушать.