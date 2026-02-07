LAUD поразил своим номером и вокалом. Поэтому, возможно, будет одним из фаворитов зрителей, пишет 24 Канал.
Для Национального отбора на Евровидение-2026 LAUD представил песню Lightkeeper. Этот трек – о каждом украинце – охраннике света для Европы и всего мира. Во время зрительского голосования артиста можно поддержать по номеру 5 в приложении Дія или отправив СМС-сообщение по номеру 7576.
LAUD – Lightkeeper: смотрите видео онлайн
Злата Огневич положительно оценила выступление LAUD, однако заметила, что стоит доработать вокальную аранжировку. Константин Томильченко признался, что артист – его фаворит и считает его выступление целостным.
В этом выступлении было все. Откровенность, потому что LAUD пел о себе, и он как артист смог до меня донести эту идею. Пространство, которое было задействовано, не отвлекало от артиста, а дополняло его выступление. Это была атмосфера эмпатии к артисту, то есть все срослось,
– сказал хореограф-постановщик.
А вот Евгений Филатов считает, что LAUD не хватает смелости.
LAUD очень хорошо поет, но я лучше буду слушать эту песню дома. Очень сильный вокалист, но я не вижу артиста. Интересно слушать, наблюдать – не настолько интересно,
– отметил Виталий Дроздов.
Кто такой LAUD?
Настоящее имя LAUD – Владислав Каращук. Он родился в Киеве в семье музыкантов. Участвовал в детских вокальных конкурсах: "Шаг к звездам", "Черноморские игры", "Славянский базар" и другие.
В 2016 году артист принял участие в талант-шоу "Голос страны" и дошел до финала.
LAUD – участник Национального отбора на Евровидение в 2018 и 2019 годах.