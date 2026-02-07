LAUD поразил своим номером и вокалом. Поэтому, возможно, будет одним из фаворитов зрителей, пишет 24 Канал.

Для Национального отбора на Евровидение-2026 LAUD представил песню Lightkeeper. Этот трек – о каждом украинце – охраннике света для Европы и всего мира. Во время зрительского голосования артиста можно поддержать по номеру 5 в приложении Дія или отправив СМС-сообщение по номеру 7576.

Злата Огневич положительно оценила выступление LAUD, однако заметила, что стоит доработать вокальную аранжировку. Константин Томильченко признался, что артист – его фаворит и считает его выступление целостным.

В этом выступлении было все. Откровенность, потому что LAUD пел о себе, и он как артист смог до меня донести эту идею. Пространство, которое было задействовано, не отвлекало от артиста, а дополняло его выступление. Это была атмосфера эмпатии к артисту, то есть все срослось,

– сказал хореограф-постановщик.

А вот Евгений Филатов считает, что LAUD не хватает смелости.

LAUD очень хорошо поет, но я лучше буду слушать эту песню дома. Очень сильный вокалист, но я не вижу артиста. Интересно слушать, наблюдать – не настолько интересно,

– отметил Виталий Дроздов.

Кто такой LAUD?