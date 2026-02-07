LAUD вразив своїм номером та вокалом. Тож, можливо, буде одним із фаворитів глядачів, пише 24 Канал.
До речі Як проходить фінал Національного відбору на Євробачення-2026: текстова трансляція
Для Національного відбору на Євробачення-2026 LAUD представив пісню Lightkeeper. Цей трек – про кожного українців – охоронця світла для Європи та всього світу. Під час глядацького голосування артиста можна підтримати за номером 5 у застосунку Дія або надіславши СМС-повідомлення за номером 7576.
LAUD – Lightkeeper: дивіться відео онлайн
Злата Огнєвіч позитивно оцінила виступ LAUD, проте зауважила, що варто допрацювати вокальне аранжування. Костянтин Томільченко зізнався, що артист – його фаворит і вважає його виступ цілісним.
У цьому виступі було все. Відвертість, тому що LAUD співав про себе, і він як артист зміг до мене донести цю ідею. Простір, який був залучений, не відволікав від артиста, а доповнював його виступ. Це була атмосфера емпатії до артиста, тобто все зрослося,
– сказав хореограф-постановник.
А от Євген Філатов вважає, що LAUD не вистачає сміливості.
LAUD дуже добре співає, але я краще буду слухати цю пісню вдома. Дуже сильний вокаліст, але я не бачу артиста. Цікаво слухати, спостерігати – не настільки цікаво,
– зазначив Віталій Дроздов.
Хто такий LAUD?
Справжнє ім'я LAUD – Владислав Каращук. Він народився в Києві у сім'ї музикантів. Брав участь у дитячих вокальних конкурсах: "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", "Слов'янський базар" тощо.
У 2016 році артист узяв участь у талант-шоу "Голос країни" і дійшов до фіналу.
LAUD – учасник Національного відбору на Євробачення у 2018 і 2019 роках.