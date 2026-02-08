Нынешний Нацотбор не прошел без скандалов. Дело в том, что Руслана, которая была среди членов жюри, публично агитировала за LELÉKA, поэтому ее обвинили в нарушении правил. Общественное Вещание впервые прокомментировало инцидент.
В заявлении Общественного говорится, что во время финала Национального отбора на Евровидение жюри делятся впечатлениями о выступлениях артистов. Руслана положительно оценила номер LELÉKA и призвала выбирать именно ее. В то же время вещатель утверждает, что артистка не нарушила правил, и добавил, что ее комментарий является личной позицией.
Так, после завершения выступлений члены жюри проводят закрытое обсуждение и индивидуально выставляют баллы участникам, по сумме которых и формируется окончательный результат голосования жюри. Мы благодарны каждому члену жюри за оценку участников Нацотбора, привлечение в конкурсный отбор и экспертные комментарии,
– написали представители Общественного.
Кроме Русланы, в судейских креслах сидели: певица Злата Огневич, музыкант и композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов и режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Напомним, что победителя Нацотбора выбирают по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). LELÉKA получила самую высокую оценку – 10 и от тех, и от тех. Общий балл конкурсантки – 20.
Что известно о скандале?
После публичного призыва Русланы поддерживать LELÉKA, которая в конце концов победила, в сети разгорелась дискуссия, уместно ли членам жюри Национального отбора делать такие комментарии.
Вот что сказала артистка: "В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие: нам нужно попасть в человеческие сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, у нас есть стиль и потенциальная будущая артпоп-хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. Я могу сказать: они (козыри, – 24 Канал). Вот они, для меня это музыкальное явление, и я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену LELÉKA".
Известный украинский адвокат Евгений Пронин также обратил внимание на комментарий Русланы. Юрист отметил, что прямая агитация певицы может быть нарушением правил.
Сама Руслана инцидент пока не прокомментировала.