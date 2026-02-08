К тому же она откровенно рассказала, как относится к своему поражению. Об этом артистка сказала в инстаграм-сторис.
Екатерина Павленко заявила, что победа LELÉKA была очевидной с самого начала.
Поехала LELÉKA, все так как все хотели. Общественное (Организаторы Нацотбора, – 24 Канал) хотело, люди хотели. Все нормально. Там было подключено очень много ресурсов, это было с самого начала понятно всем. Не знаю, чего все сейчас удивляются,
– сказала артистка.
К тому же артистка вышла в инстаграм-сторис на своей странице, где отметила, что не расстраивается из-за того, что ей не удалось победить в Национальном отборе на Евровидение-2026. Она объяснила, что главной целью ее участия в конкурсе было представить сольный проект Monokate широкой аудитории. Кроме того, Екатерина призвала зрителей не хейтить других участников.
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
- В конкурсе принимали участие 10 финалистов. Кроме LELÉKA и Monokate участниками Нацотбора-2026 стали Valeriya Force, MOLODI, The Elliens, LAUD, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и группа "ЩукаРыба".
- В тройку финалистов вошли LELÉKA, LAUD и Jerry Heil, а Monokate заняла 6 место.
- На конкурсе разгорелось сразу несколько скандалов. Перед выступлением Jerry Heil заявила, что ее подставили на Нацотборе, поскольку номер показали не полностью, а члена жюри Руслану заподозрили в нарушении правил Нацотбора.