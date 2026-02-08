К тому же она откровенно рассказала, как относится к своему поражению. Об этом артистка сказала в инстаграм-сторис.

Тоже интересно Оператора номера LELÉKA на Нацотборе-2026 жестко раскритиковали: он ответил на хейт

Екатерина Павленко заявила, что победа LELÉKA была очевидной с самого начала.

Поехала LELÉKA, все так как все хотели. Общественное (Организаторы Нацотбора, – 24 Канал) хотело, люди хотели. Все нормально. Там было подключено очень много ресурсов, это было с самого начала понятно всем. Не знаю, чего все сейчас удивляются,

– сказала артистка.

Это видео опубликовал фан-клуб Евровидения в своем телеграм-канале.

К тому же артистка вышла в инстаграм-сторис на своей странице, где отметила, что не расстраивается из-за того, что ей не удалось победить в Национальном отборе на Евровидение-2026. Она объяснила, что главной целью ее участия в конкурсе было представить сольный проект Monokate широкой аудитории. Кроме того, Екатерина призвала зрителей не хейтить других участников.

Monokate рассказала, как относится к поражению в Нацотборе-2026: смотрите видео онлайн

Кстати, накануне мы писали, почему Екатерина Павленко пошла на Нацотбор сама, а не с группой Go_A.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?