Артистка получила максимальные баллы как от жюри, так и от зрителей, однако ее выступление вызвало неоднозначную реакцию в сети. Несмотря на положительные отзывы о песне и вокале, часть аудитории осталась недовольна постановкой номера, в частности операторской работой и форматом съемки. На критику уже отреагировал оператор выступления, сообщает 24 Канал.

Так, в комментариях под видео выступления LELÉKA на ютуб-канале Евровидение. Украина пользователи активно делились своим возмущением, сравнивая съемку с любительским видео и называя режиссерское решение неудачным.

"Съемка – чисто батю на застолье попросили поснимать на телефон";

"Я так снимала в 2010 году подружку, по типу клипа";

"Что с камерой и форматом съемки?";

"Дайте триндюлины оператору и тому, кто это придумал. Плохой ход. Но песня и голос – шикарные".

Зрители раскритиковали съемку номера LELÉKA для Нацотбора-2026 / Скриншоты с ютуба

Как оператор выступления LELÉKA отреагировал на критику от зрителей?

Александр Шапоринский опубликовал пост на своей странице в инстаграме.

Я тот самый "бухой оператор" на номере LELEKA. Да, мы делали это сознательно. Да, это не брак по камере. Вы даже представить себе не можете, через какой технический ад мы прошли, чтобы реализовать что-то новое. Мы понимали куда идем, мы понимали на какую аудиторию работаем, мы понимали как отреагирует общество на это. Но можете быть уверены – мы сделали как хотели, несмотря на мнения всех вокруг,

– написал он.

Оператор добавил, что зрители номер воспринимали по-разному, но настоящий замысел открылся не всем.

Каждый по своему воспринял это режиссерское видение победного номера, но не каждый понял наше послание. То, что на телевидении "не принято", "не работает", "не соответствует уровню" в один момент просто сломалось и взяло верх над всеми этими "законами телевидения",

– отметил Александр.

Что известно о победе LELÉKA в Нацотборе-2026?