После завершения Нацотбора букмекеры обновили свои прогнозы относительно результатов Евровидения-2026, которое пройдет в мае в столице Австрии – Вене. Результаты уже опубликовали на сайте Eurovisionworld.
На данный момент ставки указывают на то, что, главным фаворитом букмекеры считают Израиль. Страну представит 27-летний певец Ноам Беттан. Финляндии, Греции и Швеции пока прогнозируют второе, третье и четвертое места соответственно. Украина после победы LELÉKA занимает пятое место в общем рейтинге.
В первую десятку потенциальных претендентов на победу в Евровидении-2026 также вошли Италия, Франция, Болгария, Бельгия и Мальта.
Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 / Скриншот с сайта Eurovisionworld
В то же время стоит отметить, что букмекерские прогнозы еще могут существенно измениться, ведь не все страны окончательно определились со своими представителями. В частности, это касается Финляндии, Греции и Швеции, которые сейчас находятся среди лидеров рейтинга.
Что известно о победе LELÉKA на Нацотборе-2026?
- Певица представила конкурсную композицию Ridnym. Эта песня рассказывает о надежде, внутренней силе и пути обновления, который начинается с принятия изменений и встречи с собственными страхами. В ней говорится о вере в целебную силу природы и несокрушимость корней, которые не высыхают даже в самые сложные времена.
- По итогам голосования LELÉKA получила максимальные баллы – 10 от зрителей и 10 от жюри.
- Второе место на Нацотборе-2026 занял певец LAUD, а третью строчку рейтинга заняла Jerry Heil.
- Впрочем, нынешний песенный конкурс не обошелся без скандалов. Наибольший резонанс вызвала ситуация с участием члена жюри Русланы, которая в прямом эфире публично призвала поддержать LELÉKA. После победы певицы в сети появились предположения, что теперь другие участники Нацотбора-2026 могут обвинить Руслану в предвзятости.