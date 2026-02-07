Которая в итоге и победила в финале Нацотбора-2026. Это вызвало дискуссии о том, уместно ли членам жюри открыто поддерживать участников. Подробнее об инциденте – далее в материале 24 Канала.
В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие: нам нужно попасть в человеческие сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, у нас есть стиль и потенциальная будущая артпоп-хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. Я могу сказать: они (козыри, – 24 Канал). Вот они, для меня это музыкальное явление, и я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену Leleka,
– сказала Русална в прямом эфире.
После того, как LELÉKA действительнопобедила в конкурсе, получив 20 баллов от зрителей и жюри, другие участники Нацотбора-2026 могут обвинить Руслану в заангажированности.
В частности, известный украинский юрист Евгений Пронин в своем Threads предположил, что открытое агитирование Русланы за LELÉKA может быть нарушение правил Национального отбора.
Евгений Пронин высказался о Руслане, которая агитировала голосовать за LELÉKA в Нацотборе-2026
Его поддержали и другие пользователи. В частности, певица alyona alyona: "Вроде писали они, что это не нарушает правила, в своем же посте. Но выглядит максимально не профессионально со стороны жюри говорить не "мне понравился номер такого то участника", а "голосуй за лупана"".
Почему люди считают, что слова Русланы в Нацотборе-2026 – нарушение правил?
- Накануне Екатерина Павленко должна была оценивать конкурсантов Евровидения-2025 в составе национального жюри от Украины, но ее заменили перед шоу. Причина была в том, что певица нарушила правила конкурса, установленные Европейским вещательным союзом. Она поделилась в сторис статьей, где литовская группа написала, что им нравится песня украинского исполнителя. Это восприняли как открытую поддержку участника, из-за чего ее попросили покинуть состав жюри.
- В то же время, когда Руслана была членом жюри Нацотбора-2016 и публично призвала голосовать за Джамалу, это не считалось нарушением правил. Джамала поехала представлять Украину на Евровидении и одержала победу.
- В то же время организаторы Национального отбора на Евровидение-2026 пока инцидент никак не комментировали.