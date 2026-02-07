Яка зрештою і перемогла у фіналі Нацвідбору-2026. Це викликало дискусії про те, чи доречно членам журі відкрито підтримувати учасників. Детальніше про інцидент – далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво У стильному образі від FROLOV: KHAYAT ефектно виступив у фіналі Національного відбору-2026

В умовах війни нам потрібно те, що може зробити більше, ніж зброя: нам потрібно потрапити у людські серця. В нас є ідея, в нас є нота, в нас є стиль і потенційна майбутня артпоп-хітовість. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. Я можу сказати: вони (козирі, – 24 Канал). Ось вони, для мене це музичне явище, і я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у Відень Leleka,

– сказала Русална в прямому етері.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Після того, як LELÉKA справді перемогла в конкурсі, інші учасники Нацвідбор-2026 можуть звинуватити Руслану в заангажованості.

Зокрема, відомий український юрист Євген Пронін у своєму Threads припустив, що відкрите агітування Руслани за LELÉKA може бути порушення правил Національного відбору.

Євген Пронін висловився про Руслану, яка агітувала голосувати за LELÉKA в Нацвідборі-2026 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Його підтримали й інші користувачі. Зокрема, співачка alyona alyona: "Наче писали вони, що це не порушує правила, в своєму ж дописі. Але виглядає максимально не професійно зі сторони жюрі казати не "мені сподобався номер такого то учасника", а "голосуй за лупана"".

Чому люди вважають, що слова Руслани в Нацвідборі-2026 – порушення правил?