Катерина народилась у Ніжині Чернігівської області. Життя так склалось, що батька у дівчини не було, а мати була військовою, тому більшість часу Павленко проводила у дідуся та бабусі. Дізнавайтесь у матеріалі Show24 про кар'єру виконавиці, її життєве випробування та де вона зараз.

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Юність та музична кар'єра

Те, що Катерина полюбила музику, зовсім не випадковість. Її бабуся та дідусь любили музику, вдома мали чимало музичних інструментів, а внучку часто брали з собою на посиденьки, де співали різних пісень.

Катерина Павленко з дідусем / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Викладачка з фортепіано наполягала на тому, щоб Павленко віддали до музичної школи. Родичі дослухались до поради, тому дівчина тривалий час ходила до Ніжинської музичної школи на вокально-хорове відділення.

Через те, що сім'я не була багатою, Катерина не мала дорогого та стильного вбрання, а це ставало приводом для цькування зі сторони однолітків. Виконавиця не витримала насміхань і покинула навчання у музичній школі.

Після смерті дідуся, Павленко та її маму попросили піти з дому через конфлікт з братом матері. Спершу вони жили у будинку, де не було вікон і дверей, а згодом оселялись у знайомих. Через такі умови проживання співачка серйозно захворіла.

Катерина Павленко з мамою / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Врятувати її змогли лише у Києві. Юна дівчина лежала в палаті з важкохворими пацієнтами, які помирали одне за одним. Вона боялась, що стане наступною.

Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. Мене просто там залікували так, що я важила 43 кілограми, і мені нічого не допомагало,

– пригадала Катерина Павленко.

Співачка не розкриває точного діагнозу, який її поставили, відомо лише, що в солістки гурту Go_A були проблеми з легенями.

Як відомо, сьогодні артистка перебуває у не надто теплих стосунках зі своєю мамою. Катерина вважає, що це пов'язано з дитячими образами й зараз не варто щось змінювати.

Ми спілкуємося, ми зідзвонюємось, вона до мене приїжджає переночувати. У нас складні стосунки й немає бажання усе розповідати, бо на це знадобиться половину життя. Але немає такого, що я не беру слухавку чи кажу: "Не дзвони мені",

– пояснила артистка.

Від так, у 2009 році Павленко закінчила музичне училище, а потім вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. У студентські роки була учасницею ансамблю "Кралиця".

Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки

У 2012 році виконавиця потрапила до складу гурту Go_A. Спершу вона була бек-вокалісткою, а згодом стала солісткою.

Виступ на Євробаченні

Спершу Go_A мали представляти нашу країну у Нідерландах у 2020 році, але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли. Через рік гурт таки поїхав на Євробачення з піснею SHUM. За підсумками глядацького голосування, Go_A посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5-те місце.

Go_A – SHUM (Євробачення-2021): дивіться відео онлайн

Трек гурту ввійшов до трійки найпопулярніших пісень в історії Євробачення, а SHUM також підкорив світові чарти музичних платформ.

До слова, не тільки виступ Go_A став таким, про який говорили всі. Українці завжди вміли вразити оригінальністю.

Такий фурор став ковтком свіжого повітря для колективу. Після успішного виступу на Євробаченні Go_A почали гастролювати не лише Україною, а й іноземними країнами. До слова, росіяни нахабно вкрали конкурсну пісню гурту, переклавши її на російську мову, щоб видати за свою.

Пісня гурту Go_A – SHUM російською мовою: дивіться відео онлайн

Особисте життя

Катерина не ділиться у публічному просторі темою особистого життя. Однак на її сторінці в інстаграмі є декілька світлин з чоловіком, на ім'я Артем Смірнов. Шанувальники припускають, що між молодими людьми можуть бути романтичні стосунки.

Катерина Павленко та Артем Смірнов / Фото з інстаграму виконавиці

Колись співачка зізналась, що відчуває увагу від жінок.

Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально,

– поділилась Катерина Павленко.

Де зараз солістка гурту Go_A

Останнім часом співачка не так часто з'являється у публічному просторі. Відомо, що вона продовжує виступати, а нещодавно навіть взяла участь у проєкті "Нашебачення-2025".

"Нашебачення" – це музично-благодійний конкурс, на якому збирають донати, які пізніше відправляють на потреби ЗСУ. Упродовж етеру на сцену виходять різні зірки з виступами, а переможця визначають глядацькими донатами. Торік вдалось зібрати понад 4,8 мільйона гривень для Сил оборони.