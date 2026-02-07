Для конкурсу LELÉKA представила пісню Ridnym. Текст і переклад композиції – у матеріалі 24 Каналу.

До речі LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026

Текст пісні представниці України на Євробачення-2026

Green into rust,

Trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust

Cut from the branch

Leaves in the flames

Nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову нолю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю

Рідним найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller-o-o-o

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Переклад пісні представниці України на Євробачення-2026

Зелене стає іржею, довірся змінам

Все зникає, будь що буде

Червоне стає пилом, зрізане з гілки

Листя у вогні, у небезпеці все

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову нолю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нову долю виш'ю

Рідним найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

