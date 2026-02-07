Для конкурсу LELÉKA представила пісню Ridnym. Текст і переклад композиції – у матеріалі 24 Каналу.
До речі LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
Текст пісні представниці України на Євробачення-2026
Green into rust,
Trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust
Cut from the branch
Leaves in the flames
Nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову нолю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Нову долю виш'ю
Рідним найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller-o-o-o
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Переклад пісні представниці України на Євробачення-2026
Зелене стає іржею, довірся змінам
Все зникає, будь що буде
Червоне стає пилом, зрізане з гілки
Листя у вогні, у небезпеці все
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову нолю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все посіяне нами насіння
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Нову долю виш'ю
Рідним найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все посіяне нами насіння
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Виступ LELÉKA у фіналі Нацвідбору-2026: дивіться відео онлайн
Як пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2026?
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 пройшов 7 лютого у форматі телевізійного концерту. Його транслювали на платформах Суспільного Мовлення.
Ведучими вечора стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк. У суддівських кріслах сиділи Руслана, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов на Євген Філатов.
Глядачі могли проголосувати за свого фаворита за допомогою СМС-повідомлення або у застосунку Дія.
На право представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі у Відні боролися 10 учасників: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil, "ЩукаРиба".