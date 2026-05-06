Перші фотографії артистки опублікували на офіційному сайті конкурсу та сторінках Суспільне Україна в соцмережах.

Процес репетицій максимально закритий для представників преси. Однак шанувальники конкурсу могли стежити за деталями завдяки текстовим описам на Reddit.



LELÉKA / Фото Суспільне Мовлення

LELÉKA вийшла на сцену Євробачення у Відні разом з бандуристом Ярославом Джусем. Український народний інструмент стане одним з головних акцентів номера. Як раніше розповідала артистка, її команда буде першою, що представить бандуру світові.



Що відомо про образ LELÉKA на Євробачення?

Артистка представить Україну у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA). Також до створення образу долучилась Маргарита Шекель. Він кардинально відрізнятиметься від того, що глядачі бачили на Євробаченні.

LITKOVSKA разом із командою стилістів створили look, що максимально натхненний ідентичністю та музикою LELÉKA. Центральний елемент – це плетений корсет з восьми натуральних типів тканин: шовку, віскози, органзи. На його створення пішло близько 20 метрів тканини та години ручної роботи.

Зв'язок із псевдонімом відчувається без буквального зображення птаха, але в силуеті та русі вбрання. Відчуття польоту створюють витягнуті лінії, текучі елементи. Вони немов залишають "слід" у просторі.

Цей костюм – це історія. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня розквітає разом із піснею, де кожен елемент – це особистий символ, вплетений у тканину виступу. Крило лелеки тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої свободи артистки та нагадування про те, наскільки потужною є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі стояти впевнено,

– поділилась дизайнерка.



Нагадаємо, півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня. Україна виступить у другому півфіналі під номером 12. Грандіозний фінал пройде у суботу, 16 травня.

Стилістка Маргарита Шекель додала, що робота над образом розпочалась саме з особистості LELÉKA. Адже за кожним виконавцем стоїть його приватний світ. Метою дизайнерів було зберегти автентичність і допомогти продемонструвати її на великій сцені.

"Я сприймала плетіння корсета як архітектуру – таку ж точну й органічну, як гніздо лелеки або переплетіння лози в тині. Це ремесло існує поза подіумами століттями, і саме тут воно підіймається до рівня кутюру. Ми також будували образ навколо вокалу та постановки – костюм мав "оживати" в русі, по-різному розкриватися з вітром і без нього. Це був виклик і водночас сакральне завдання", – пояснила Шекель.

Костюм бандуриста Ярослава Джуся натхненний козацькою епохою, коли музиканти були голосом громади. Основа вбрання – це ткане полотно та вишита бісером запаска.