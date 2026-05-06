Первые фотографии артистки опубликовали на официальном сайте конкурса и страницах Суспільне Україна в соцсетях.

Процесс репетиций максимально закрыт для представителей прессы. Однако поклонники конкурса могли следить за деталями благодаря текстовым описаниям на Reddit.



LELÉKA / Фото Общественное вещание

LELÉKA вышла на сцену Евровидения в Вене вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Украинский народный инструмент станет одним из главных акцентов номера. Как ранее рассказывала артистка, ее команда будет первой, что представит бандуру миру.



Что известно об образе LELÉKA на Евровидение?

Артистка представит Украину в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA). Также к созданию образа присоединилась Маргарита Шекель. Он будет кардинально отличаться от того, что зрители видели на Евровидении.

LITKOVSKA вместе с командой стилистов создали look, максимально вдохновленный идентичностью и музыкой LELÉKA. Центральный элемент – это плетеный корсет из восьми натуральных типов тканей: шелка, вискозы, органзы. На его создание ушло около 20 метров ткани и часы ручной работы.

Связь с псевдонимом чувствуется без буквального изображения птицы, но в силуэте и движении наряда. Ощущение полета создают вытянутые линии, текучие элементы. Они словно оставляют "след" в пространстве.

Этот костюм – это история. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье расцветает вместе с песней, где каждый элемент – это личный символ, вплетенный в ткань выступления. Крыло аиста здесь не случайно: это визуализация внутренней свободы артистки и напоминание о том, насколько мощной является наша природная энергия, когда мы позволяем себе стоять уверенно,

– поделилась дизайнер.



Напомним, полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая. Украина выступит во втором полуфинале под номером 12. Грандиозный финал пройдет в субботу, 16 мая.

Стилист Маргарита Шекель добавила, что работа над образом началась именно с личности LELÉKA. Ведь за каждым исполнителем стоит его частный мир. Целью дизайнеров было сохранить аутентичность и помочь продемонстрировать ее на большой сцене.

"Я воспринимала плетение корсета как архитектуру – такую же точную и органичную, как гнездо аиста или переплетение лозы в плетне. Это ремесло существует вне подиумов веками, и именно здесь оно поднимается до уровня кутюра. Мы также строили образ вокруг вокала и постановки – костюм должен был "оживать" в движении, по-разному раскрываться с ветром и без него. Это был вызов и одновременно сакральная задача", – объяснила Шекель.

Костюм бандуриста Ярослава Джуся вдохновлен казацкой эпохой, когда музыканты были голосом общины. Основа наряда – это тканое полотно и вышитая бисером запаска.