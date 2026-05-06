Об этом говорится на официальной странице песенного конкурса в инстаграме.
Смотрите также Аутсайдеры и фавориты: какие страны ни разу не выигрывали Евровидение
LELÉKA провела первую репетицию на сцене Wiener Stadthalle. Она трижды исполнила конкурсную песню Ridnym. Организаторы Евровидения сообщили на официальной странице в Reddit, что певица представила обновленную постановку.
Выступление начинается с того, что LELÉKA идет по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который аккомпанирует ей на бандуре. Для певицы этот инструмент символизирует ощущение дома.
После первого припева сцена погружается в темноту, а все внимание переключается на LELÉKA. Впоследствии происходит особый момент – артистка выполняет кульминационную ноту.
Как рассказали организаторы, представительница Украины одета в белое платье поверх белых брюк, с тонкими полосками ткани, наслоенными и прикрепленными таким образом, чтобы хорошо реагировать на движения певицы.
Привет всем. Я чувствую себя очень эмоционально. Мы закончили первую репетицию и я чувствую себя счастливой. У меня много чувств и эмоций. Пожалуйста, голосуйте за меня, если вам нравится моя песня,
– обратилась LELÉKA к фанам Евровидения.
Напомним, что режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик. К работе также присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.
Певица выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под номером 12. После первой репетиции букмекеры пророчат Украине 11 место, но все еще может измениться.
Что известно о Евровидении-2026?
В этом году Евровидение празднует 70-летие. Песенный конкурс будет принимать столица Австрии, Вена, после победы JJ с композицией Wasted Love.
Шоу пройдет на арене Wiener Stadthalle. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй – на 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
Участие примут 35 стран. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали конкурс после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.
Общественное будет транслировать Евровидение на всех платформах, комментатором традиционно стал Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится стендап-комик Василий Байдак, во втором – певица Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – рэперка alyona alyona.
Баллы от национального жюри Украины во время гранд-финала объявит солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.
Руслана и Верка Сердючка вместе с другими участниками прошлых лет выступят в специальном интервал-акте "Праздник! – Лучшее воссоединение всех звезд Евровидения".