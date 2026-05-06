Об этом говорится на официальной странице песенного конкурса в инстаграме.

LELÉKA провела первую репетицию на сцене Wiener Stadthalle. Она трижды исполнила конкурсную песню Ridnym. Организаторы Евровидения сообщили на официальной странице в Reddit, что певица представила обновленную постановку.

Выступление начинается с того, что LELÉKA идет по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который аккомпанирует ей на бандуре. Для певицы этот инструмент символизирует ощущение дома.

После первого припева сцена погружается в темноту, а все внимание переключается на LELÉKA. Впоследствии происходит особый момент – артистка выполняет кульминационную ноту.

Как рассказали организаторы, представительница Украины одета в белое платье поверх белых брюк, с тонкими полосками ткани, наслоенными и прикрепленными таким образом, чтобы хорошо реагировать на движения певицы.

Привет всем. Я чувствую себя очень эмоционально. Мы закончили первую репетицию и я чувствую себя счастливой. У меня много чувств и эмоций. Пожалуйста, голосуйте за меня, если вам нравится моя песня,

– обратилась LELÉKA к фанам Евровидения.

Напомним, что режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик. К работе также присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.

Певица выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под номером 12. После первой репетиции букмекеры пророчат Украине 11 место, но все еще может измениться.

