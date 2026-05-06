Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу в інстаграмі.

LELÉKA провела першу репетицію на сцені Wiener Stadthalle. Вона тричі виконала конкурсну пісню Ridnym. Організатори Євробачення повідомили на офіційній сторінці в Reddit, що співачка представила оновлену постановку.

Виступ починається з того, що LELÉKA йде білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який акомпанує їй на бандурі. Для співачки цей інструмент символізує відчуття дому.

Після першого приспіву сцена занурюється у темряву, а вся увага перемикається на LELÉKA. Згодом стається особливий момент – артистка виконує кульмінаційну ноту.

Як розповіли організатори, представниця України одягнена у білу сукню поверх білих штанів, з тонкими смужками тканини, нашарованими й прикріпленими таким чином, щоб добре реагувати на рухи співачки.

Привіт усім. Я почуваюся дуже емоційно. Ми закінчили першу репетицію і я почуваюся щасливою. У мене багато почуттів та емоцій. Будь ласка, голосуйте за мене, якщо вам подобається моя пісня,
– звернулась LELÉKA до фанів Євробачення.

Нагадаємо, що режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик. До роботи також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.

Співачка виступить у другому півфінали, який відбудеться 14 травня, під номером 12. Після першої репетиції букмекери пророкують Україні 11 місце, але все ще може змінитися.

Що відомо про Євробачення-2026?

  • Цьогоріч Євробачення святкує 70-річчя. Пісенний конкурс прийматиме столиця Австрії, Відень, після перемоги JJ з композицією Wasted Love.

  • Шоу пройде на арені Wiener Stadthalle. Перший півфінал запланований на 12 травня, другий – на 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.

  • Участь візьмуть 35 країн. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували конкурс після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.

  • Суспільне транслюватиме Євробачення на всіх платформах, коментатор традиційно став Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього долучиться стендап-комік Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – реперка alyona alyona.

  • Бали від національного журі України під час гранд-фіналу оголосить соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.

  • Руслана та Вєрка Сердючка разом з іншими учасниками минулих років виступлять у спеціальному інтервал-акті "Свято! – Найкраще возз'єднання всіх зірок Євробачення".