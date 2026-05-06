Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу в інстаграмі.
LELÉKA провела першу репетицію на сцені Wiener Stadthalle. Вона тричі виконала конкурсну пісню Ridnym. Організатори Євробачення повідомили на офіційній сторінці в Reddit, що співачка представила оновлену постановку.
Виступ починається з того, що LELÉKA йде білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який акомпанує їй на бандурі. Для співачки цей інструмент символізує відчуття дому.
Після першого приспіву сцена занурюється у темряву, а вся увага перемикається на LELÉKA. Згодом стається особливий момент – артистка виконує кульмінаційну ноту.
Як розповіли організатори, представниця України одягнена у білу сукню поверх білих штанів, з тонкими смужками тканини, нашарованими й прикріпленими таким чином, щоб добре реагувати на рухи співачки.
Привіт усім. Я почуваюся дуже емоційно. Ми закінчили першу репетицію і я почуваюся щасливою. У мене багато почуттів та емоцій. Будь ласка, голосуйте за мене, якщо вам подобається моя пісня,
– звернулась LELÉKA до фанів Євробачення.
Нагадаємо, що режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик. До роботи також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.
Співачка виступить у другому півфінали, який відбудеться 14 травня, під номером 12. Після першої репетиції букмекери пророкують Україні 11 місце, але все ще може змінитися.
Що відомо про Євробачення-2026?
Цьогоріч Євробачення святкує 70-річчя. Пісенний конкурс прийматиме столиця Австрії, Відень, після перемоги JJ з композицією Wasted Love.
Шоу пройде на арені Wiener Stadthalle. Перший півфінал запланований на 12 травня, другий – на 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
Участь візьмуть 35 країн. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували конкурс після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.
Суспільне транслюватиме Євробачення на всіх платформах, коментатор традиційно став Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього долучиться стендап-комік Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – реперка alyona alyona.
Бали від національного журі України під час гранд-фіналу оголосить соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.
Руслана та Вєрка Сердючка разом з іншими учасниками минулих років виступлять у спеціальному інтервал-акті "Свято! – Найкраще возз'єднання всіх зірок Євробачення".