В воскресенье, 3 мая, LELÉKA официально отправилась на Евровидение. Об этом сообщили на странице Евровидения Украина.

Украинская делегация собралась на Центральном вокзале Киева. Перед отъездом LELÉKA спела конкурсную песню Ridnym, с которой будет представлять Украину.

Также рядом с певицей – ведущие Тимур Мирошниченко и Анна Тульева.

LELÉKA отправилась на Евровидение: видео

Чем будет удивлять LELÉKA?

Утром 3 мая LELÉKA также впервые рассказала о важной детали своего номера на Евровидении. На сцену выйдет талантливый бандурист Ярослав Джусь.

Радуюсь, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую "арфу" увидит весь мир, – поделилась артистка на своей странице.

Что известно об участии Украины на Евровидении-2026?

В этом году в Национальном отборе победила певица LELÉKA, поэтому именно она будет представлять нашу страну. Артистка будет выступать во втором полуфинале Евровидения, что состоится 14 мая.

Режиссер Илья Дуцик занимается постановкой номера для LELÉKA на Евровидение. Над работой над номером также работает хореограф Галина Пеха.

Сейчас Украине прогнозируют примерно 10 место на Евровидении, однако эти прогнозы могут существенно измениться после первых репетиций и выступлений конкурсантов вживую.