Що стало причиною обговорень навколо Satoshi та якою є його позиція щодо України та Росії – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Єврофани звернули увагу на уривок із подкасту, який вийшов у грудні 2025 року на ютуб-каналі nokta.md, де Satoshi говорив про російську мову та культуру. Він сказав, що не підтримує ідею "скасування" музики російською мовою і вважає російську культурну спадщину частиною свого досвіду, а не чимось поганим. Також він пояснив, що мова, якою говорить артист, не повинна автоматично визначати національну ідентичність виконавця.

Водночас у тому ж інтерв'ю Satoshi висловився проти війни, розкритикував проросійські політичні сили в Молдові та засудив артистів, які підтримують так звану "СВО". Також важливо, що він не випускає пісень російською. Окрім цього, артист підтримує європейський напрям розвитку Молдови.

Ще нагадаємо, що в лютому 2026 року Satoshi приїхав до Києва і виступив як гість на Національному відборі на Євробачення-2026. Фото зі столиці України він публікував на своїй сторінці в інстаграмі.

На сцені він звернувся до українців українською мовою: "Вітання, Україно! Молдова є і буде вашим другом і добрим сусідом".

Що відомо про участь Satoshi в Євробаченні-2026?

Справжнє ім'я артиста – Влад Сабажук, йому 27 років, він родом із міста Кагул. Сценічний псевдонім Satoshi співак обрав під впливом японської культури. Його конкурсна пісня для Євробачення-2026 – "Viva, Moldova!". Під час виступу в півфіналі артист представив енергійний номер, який поєднав танці, барабанні партії, реп-вставки, більш ліричний вокал і різні спецефекти, зокрема дим.

До речі, проєкт Satoshi існує з 2019 року. За цей час Влад випустив три альбоми, а декілька його треків вже є хітами в Молдові.