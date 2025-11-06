Про це вона сказала в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вийшло на його ютуб-каналі, передає 24 Канал.

Як сказала Павленко, зараз кожен учасник Go_A займається чимось своїм.

В кожного свої справи. Ми офіційно не розпалися. Просто припинили концертну діяльність,

– пояснила співачка.

Інтерв'ю з Катериною Павленко: дивіться відео онлайн

Як відомо, Павленко зараз працює над сольним проєктом, який називається Monokate. Вперше вона виступила наживо в липні цього року на Atlas Festival, а в жовтні вийшов дебютний альбом Monokate "Половина мене", куди увійшло п'ять пісень. Про це артистка розповідала на власній сторінці в інстаграмі.

Що відомо про гурт Go_A?