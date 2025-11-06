Про це вона сказала в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вийшло на його ютуб-каналі, передає 24 Канал.
Як сказала Павленко, зараз кожен учасник Go_A займається чимось своїм.
В кожного свої справи. Ми офіційно не розпалися. Просто припинили концертну діяльність,
– пояснила співачка.
Інтерв'ю з Катериною Павленко: дивіться відео онлайн
Як відомо, Павленко зараз працює над сольним проєктом, який називається Monokate. Вперше вона виступила наживо в липні цього року на Atlas Festival, а в жовтні вийшов дебютний альбом Monokate "Половина мене", куди увійшло п'ять пісень. Про це артистка розповідала на власній сторінці в інстаграмі.
Що відомо про гурт Go_A?
- Це український електрофольк гурт, який заснували у 2012 році.
- Дебютний альбом Go_A називається "Іди на звук". Платівка вийшла у 2016 році.
- Серед найпопулярніших треків гурту: "Веснянка", "ЖАЛЬМЕНІНА", Kalyna та багато інших.
- Гурт переміг у Нацвідборі на Євробачення й у 2021 році представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі з піснею SHUM. Щоправда, Go_A мали брати участь в Євробаченні у 2020 році, проте тоді конкурс перенесли через пандемію коронавірусу. Гурт посів 5-те місце на Євробаченні-2021.
- Після цього бенд почав активно гастролювати Україною та за кордоном.
- Попри те, що у 2025 році музиканти призупинили концертну діяльність і нових пісень в Go_A зараз немає, Тарас Шевченко та Назар Лех створюють окремий діджей-сет.