Об этом она сказала в интервью Славе Демину, которое вышло на его ютуб-канале, передает 24 Канал.

Как сказала Павленко, сейчас каждый участник Go_A занимается чем-то своим.

У каждого свои дела. Мы официально не распались. Просто прекратили концертную деятельность,

– объяснила певица.

Интервью с Екатериной Павленко: смотрите видео онлайн

Как известно, Павленко сейчас работает над сольным проектом, который называется Monokate. Впервые она выступила вживую в июле этого года на Atlas Festival, а в октябре вышел дебютный альбом Monokate "Половина меня", куда вошло пять песен. Об этом артистка рассказывала на своей странице в инстаграме.

Что известно о группе Go_A?